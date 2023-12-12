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Прямые авиарейсы могут связать Грузию с Исландией и Сейшельскими островами
Прямые авиарейсы могут связать Грузию с Исландией и Сейшельскими островами
Меморандумы о взаимопонимании были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров по международному гражданскому авиасообщению 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авиакомпании смогут получить возможность осуществлять прямые регулярные рейсы, связывающие Грузию с Исландией и Сейшельскими островами, в рамках меморандума, подписанного между странами, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Меморандумы о взаимопонимании в области воздушного сообщения Грузии с Исландией и Сейшельскими островами были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Во время визита в Саудовскую Аравию, грузинская делегация провела встречи с авиационными властями Исландии и Сейшельских островов. Авиакомпания Georgian Wings свяжет Тбилиси с Кишиневом >>В результате успешных переговоров были подписаны меморандумы о взаимопонимании, которые регулируют технические вопросы, связанные с началом прямых рейсов в Исландию и Сейшелы, до подписания двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, туризм, экономика, грузия, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
в мире, новости, туризм, экономика, грузия, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии
Прямые авиарейсы могут связать Грузию с Исландией и Сейшельскими островами
Меморандумы о взаимопонимании были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров по международному гражданскому авиасообщению
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авиакомпании смогут получить возможность осуществлять прямые регулярные рейсы, связывающие Грузию с Исландией и Сейшельскими островами, в рамках меморандума, подписанного между странами, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Меморандумы о взаимопонимании в области воздушного сообщения Грузии с Исландией и Сейшельскими островами были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Во время визита в Саудовскую Аравию, грузинская делегация провела встречи с авиационными властями Исландии и Сейшельских островов.
В результате успешных переговоров были подписаны меморандумы о взаимопонимании, которые регулируют технические вопросы, связанные с началом прямых рейсов в Исландию и Сейшелы, до подписания двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении.