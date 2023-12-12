https://sputnik-georgia.ru/20231212/pryamye-aviareysy-mogut-svyazat-gruziyu-s-islandiey-i-seyshelskimi-ostrovami-284902666.html

Прямые авиарейсы могут связать Грузию с Исландией и Сейшельскими островами

Прямые авиарейсы могут связать Грузию с Исландией и Сейшельскими островами

Меморандумы о взаимопонимании были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров по международному гражданскому авиасообщению 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T20:18+0400

2023-12-12T20:18+0400

2023-12-12T20:18+0400

в мире

новости

туризм

экономика

грузия

агентство гражданской авиации

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0a/283147834_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_65ad42c3a40b0817ba292bfd6bf6979e.jpg

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Авиакомпании смогут получить возможность осуществлять прямые регулярные рейсы, связывающие Грузию с Исландией и Сейшельскими островами, в рамках меморандума, подписанного между странами, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. Меморандумы о взаимопонимании в области воздушного сообщения Грузии с Исландией и Сейшельскими островами были подписан в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии в рамках прошедших переговоров международной гражданской авиации (#ican2023) под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Во время визита в Саудовскую Аравию, грузинская делегация провела встречи с авиационными властями Исландии и Сейшельских островов. Авиакомпания Georgian Wings свяжет Тбилиси с Кишиневом >>В результате успешных переговоров были подписаны меморандумы о взаимопонимании, которые регулируют технические вопросы, связанные с началом прямых рейсов в Исландию и Сейшелы, до подписания двусторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, туризм, экономика, грузия, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии