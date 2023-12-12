https://sputnik-georgia.ru/20231212/shkoly-gruzii-k-2027-godu-budut-sootvetstvovat-evropeyskim-standartam--premer-284901467.html
Школы Грузии к 2027 году будут соответствовать европейским стандартам – премьер
Школы Грузии к 2027 году будут соответствовать европейским стандартам – премьер
По словам премьера, в 2024 году запланировано строительство и ремонт около 250 новых школ 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T19:03+0400
2023-12-12T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Все школы Грузии к 2027 года будут отремонтированы и построены по единому европейскому стандарту, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации "Реформы общего образования". В 2022-2023 годах в целом было осуществлено строительство и полное восстановление 71 школы, а в 200 школах прошли частичные ремонтные работы. Как отметил премьер, в 2024 году запланировано строительство и ремонт около 250 новых школ. "В прошлом году мы заключили контракты с несколькими сотнями школ, в этом году уже идут активные работы, а в 2024 году запланировано строительство и восстановление около 250 новых школ", – сказал Гарибашвили. Очень важно, чтобы дети и педагоги проводили день в достойных условиях, получали знания и обучали наших детей, подчеркнул Гарибашвили. Министр рассказал, сколько школ построили в Грузии >>Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили началось в Грузии с осени 2022 года. Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. Стоимость проекта составляет один миллиард лари (около 370 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии
Школы Грузии к 2027 году будут соответствовать европейским стандартам – премьер
По словам премьера, в 2024 году запланировано строительство и ремонт около 250 новых школ
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Все школы Грузии к 2027 года будут отремонтированы и построены по единому европейскому стандарту, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации "Реформы общего образования".
В 2022-2023 годах в целом было осуществлено строительство и полное восстановление 71 школы, а в 200 школах прошли частичные ремонтные работы.
"Несмотря на то, что за последние годы построено и отремонтировано множество школ, мы приступили к реабилитации и строительству до тысячи новых школ, на это будет потрачен один миллиард лари. В рамках этого проекта все школы будут реабилитированы и построены к 2027 году, можно сказать, по единому европейскому стандарту", – заявил премьер.
Как отметил премьер, в 2024 году запланировано строительство и ремонт около 250 новых школ.
"В прошлом году мы заключили контракты с несколькими сотнями школ, в этом году уже идут активные работы, а в 2024 году запланировано строительство и восстановление около 250 новых школ", – сказал Гарибашвили.
Очень важно, чтобы дети и педагоги проводили день в достойных условиях, получали знания и обучали наших детей, подчеркнул Гарибашвили.
Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили началось в Грузии с осени 2022 года.
Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников.
Стоимость проекта составляет один миллиард лари (около 370 миллионов долларов).