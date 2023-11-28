https://sputnik-georgia.ru/20231128/za-dva-goda-v-gruzii-postroili-i-otremontirovali-271-shkolu-284565331.html

За два года в Грузии построили и отремонтировали 271 школу

За два года в Грузии построили и отремонтировали 271 школу

Одним из главнейших приоритетов правительства Грузии является улучшение образовательной инфраструктуры страны, заявил министр 28.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-28T20:41+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

школа

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Строительные и ремонтные работы за последние годы прошли в 271 школе Грузии, заявил министр образования и науки Георгий Амилахвари во время выступления в парламенте в формате "час министра". В 2022-2023 годах в целом было осуществлено строительство и полное восстановление 71 школы, а в 200 школах прошли частичные ремонтные работы. На сегодняшний день в Грузии строят и обновляют 150 школ. В 2024 году запланировано начать строительство еще 75 государственных школ. В целом в этом направлении будет потрачено 700 миллионов лари (258,3 тысячи долларов). Министр образования Грузии анонсировал беспрецедентный рост зарплат педагогов >>По словам Амилахвари, одним из главнейших приоритетов правительства Грузии является улучшение образовательной инфраструктуры страны. Амилахвари также заявил, что к 2023 году завершилось строительство четырех новых профессиональных колледжей и трех новых мастерских. Амилахвари отметил, что на этом этапе идет строительство четырех новых профколледжей и четырех новых мастерских. На улучшение инфраструктуры профколледжей в 2022-2023 годах было выделено 36 миллионов лари (13,2 миллиона долларов). Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили началось в Грузии с осени 2022 года. Национальный учебный план Грузии изменен – какие новшества ждут школы? >>Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. Стоимость проекта составляет один миллиард лари (около 370 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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