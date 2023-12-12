https://sputnik-georgia.ru/20231212/vlasti-gruzii-povyshayut-prestizh-professii-uchitelya--premer-284900775.html

Власти Грузии повышают престиж профессии учителя – премьер

Власти Грузии повышают престиж профессии учителя – премьер

В среднем зарплата учителя при полной загрузке увеличится на 500 лари, сообщил премьер 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T18:20+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

ираклий гарибашвили

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Повышение престижа профессии учителя – один из приоритетов сегодняшних властей Грузии, что отразится и на зарплатах педагогов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации проекта "Реформа общего образования". Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари в конце ноября 2023 года объявил о беспрецедентном росте зарплат педагогов с 1 июля 2024 года. По словам премьера, в 2012 году до прихода к власти "Грузинской мечты" бюджет министерства образования и науки составлял 626 миллионов лари, в текущем году бюджет был 2 миллиарда 77 миллионов лари, а в 2024 году будет 2 миллиарда 508 миллионов лари (курс лари по отношению к доллару США на 12 декабря в размере 2,6684 GEL/$1). Кроме того, по словам главы правительства, очень важно повысить зарплаты учителям.Что ждет систему Минобразования Грузии?>> "Решение, которое мы приняли, было очень важным – повышение зарплат учителей. Если мы говорим о престижности профессии учителя, то не может быть, чтобы зарплата учителя была низкой, несоответствующей", – подчеркнул Гарибашвили.В 2012 году средняя зарплата учителя в Грузии составляла 330 лари, в 2023 году она увеличилась до 1200 лари. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). Министр образования обещает, что рост зарплат не будет зависеть от статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, министерство образования и науки грузии