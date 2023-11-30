https://sputnik-georgia.ru/20231130/chto-zhdet-sistemu-minobrazovaniya-gruzii-284614311.html

Что ждет систему Минобразования Грузии?

Что ждет систему Минобразования Грузии?

Среди планов Минобразования – увеличение стипендии студентам и рост зарплат педагогов 30.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-30T13:46+0400

2023-11-30T13:46+0400

2023-11-30T13:48+0400

грузия

георгий амилахвари

ираклий гарибашвили

новости

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Новые образовательные программы, система оценок, гранты, повышение зарплат педагогов и много других новшеств обещает министерство образования и науки Грузии в ближайшее время – об этом в парламенте рассказал глава ведомства Георгий Амилахвари. Беспрецедентный бюджет Бюджет министерства образования и науки в 2024 году составит 2,5 миллиарда лари. К примеру, по сравнению с 2012, когда на финансирование сферы образования было выделено всего 626,8 миллиона лари, в 2024 году бюджет образования, науки и молодежи увеличится на 300%.Финансирование образования и науки в 2023 году составило 2,08 миллиарда лари. Новые школы Строительные и ремонтные работы за последние годы прошли в 271 школе Грузии. В 2022-2023 годах в целом было осуществлено строительство и полное восстановление 71 школы, а в 200 школах прошли частичные ремонтные работы. На сегодняшний день в Грузии строят и обновляют 150 школ. В 2024 году запланировано начать строительство еще 75 государственных школ. В целом в этом направлении будет потрачено 700 миллионов лари (около 260 тысяч долларов). Благодаря проекту к концу 2027 года все государственные школы страны будут исправны в инфраструктурном плане. Национальный учебный план Грузии изменен – какие новшества ждут школы?>>Кроме того, в 2023 году завершилось строительство четырех новых профессиональных колледжей и трех новых мастерских. На этом этапе идет строительство четырех новых профколледжей и четырех новых мастерских. На улучшение инфраструктуры профколледжей в 2022-2023 годах было выделено 36 миллионов лари (более 13 миллионов долларов). Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ – по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили началось в Грузии с осени 2022 года. Проект направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. Стоимость проекта составляет 1 миллиард лари (около 370 миллионов долларов). Поощрение студентов – повышенная стипендия Успешные студенты с нового 2023-2024 учебного года получат увеличенную стипендию. По словам Амилахвари, студенты вместо 150 лари (55 долларов) будут получать 300 лари (110 долларов) в месяц в течение десяти месяцев – с октября по июль включительно. Амилахвари также заявил, что вдвое увеличится количество стипендиатов. На данный момент стипендию получают 2,5 тысячи студентов. С нового учебного года стипендию получат 5 тысяч успешных студентов. Хорошая новость для студентов – с нового года в Грузии вырастет стипендия>>По словам министра, для правительства Грузии очень важно поощрять мотивированных, трудолюбивых студентов с высокой академической успеваемостью. Министр также сообщил, что по решению правительства Грузии студентам с приостановленным статусом упразднили финансовую задолженность. Данное решение коснулось 27 тысяч студентов как государственных, так и частных высших учебных заведений страны. Все эти молодые ребята могут восстановить статус и продолжить учебу, подчеркнул министр. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов. Новая грантовая программа Минобразования успешно осуществляет новую грантовую программу "Фонд конкурентных инноваций" (CIF), с помощью которой студенты смогут получить двойную международную степень. Проект осуществляется при сотрудничестве с европейскими и американскими университетами. Программа финансирует университеты Грузии для осуществления образовательных программ. Главная цель грантового конкурса – модернизация учебной среды и усиление связей с рынком труда. Возможность для студентов – Минобразования Грузии начало новую грантовую программу>>По словам Амилахвари, это важный шаг вперед и уникальная возможность для того, чтобы в Грузии были созданы несколько десятков ценных программ высокого качества, которые принесут дополнительные знания студентам. Общий бюджет фонда составляет 4,2 миллиона долларов. По словам министра, уже было объявлено два грантовых конкурса и профинансировано 13 проектов. Второй конкурс был объявлен в сентябре 2023 года. Проект также подразумевает создание совместных докторских программ в направлении менеджмента образования и науки. Рост зарплат педагогов Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари объявил о беспрецедентном росте зарплат педагогов с 1 июля 2024 года. По словам министра, будет задействована новая формула расчета зарплат педагогов. В частности, зарплата педагогов, работающих на полной ставке, увеличится на 500 лари (около 185 долларов) и больше. Как отметил министр, это почти 35-процентный рост средних показателей зарплат за один год. Министр образования Грузии анонсировал беспрецедентный рост зарплат педагогов>>Министр подчеркнул, что до 2012 года средняя зарплата учителей составляла 330 лари. С тех пор средняя зарплата учителей увеличилась почти на 300% и составляет 1230 лари. Зарплата учителей будет увеличена вне зависимости от статуса. В октябре премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). Стипендианты Международного центра образования На финансирование стипендиантов Международного центра образования с 2014 до 2023 года включительно было потрачено более 42 миллионов лари. Центр был основан по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили в 2014 году для финансирования учебы молодых людей в ведущих высших учебных заведениях мира. Учеба в лучших вузах мира – Гарибашвили подвел итоги работы Центра образования>>У центра около 1,2 тысячи стипендиантов, они учились и продолжают учиться в десятках вузах более чем 30 стран мира. На данный момент центр предоставляет 14 образовательных программ. В 2023 году центр выдал 179 стипендий. Новые возможности профобразования Министерство образования разработало шесть основных направлений, которые должны улучшить и сделать более качественным профессиональное образование. Среди них публичное предложение частному сектору, управление профколледжами, обновление профессий и квалификаций, обновление модели финансирования профобразования, профобразование в школе, подготовка учителей по международному стандарту. Колледжи в Грузии обязали работать по-новому>>По словам министра, благодаря новому видению министерства удастся улучшить качество учебного процесса, увеличить показатель трудоустройства выпускников, профобразование станет более востребованным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, георгий амилахвари, ираклий гарибашвили, новости, министерство образования и науки грузии