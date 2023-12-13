https://sputnik-georgia.ru/20231213/deputatam-parlamenta-gruzii-budut-rasschityvat-zarplatu-po-novomu--284927457.html

Депутатам парламента Грузии будут рассчитывать зарплату по-новому

Депутатам парламента Грузии будут рассчитывать зарплату по-новому

Зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновников, умноженного на определенный коэффициент, в зависимости от его статуса 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в регламент законодательного органа, которые предполагают введение новой системы расчета зарплат депутатов с 1 января 2025 года. Согласно принятым поправкам, зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновников, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный коэффициент, в зависимости от статуса депутата. Коэффициент, на который будет умножаться оклад, для обычного депутата парламента составит 7, для заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,2, для первого заместителя председателя комитета или председателя фракции – 7,4. Министр образования Грузии анонсировал беспрецедентный рост зарплат педагогов>>В случае председателя комитета или фракции, коэффициент, на который будет умножаться оклад, составит 7,6, в случае заместителя председателя парламента – 7,8, в случае первого заместителя председателя парламента – 8, а в случае председателя парламента – 8,5. При этом, согласно поправкам, с 1 января 2025 года увеличится с 15 до 20 тысяч лари единоразовая помощь семье депутата в случае его гибели от нападения. Кроме того, с 10 до 15 тысяч лари увеличится единоразовая помощь семье депутата в случае его смерти и в том случае, если его признают лицом с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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