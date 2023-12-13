https://sputnik-georgia.ru/20231213/es-polozhitelno-otsenil-reformy-gruzii-v-ramkakh-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle-284926793.html

ЕС положительно оценил реформы Грузии в рамках соглашения о свободной торговле

ЕС положительно оценил реформы Грузии в рамках соглашения о свободной торговле

С 2014 года продукция, произведенная в Грузии из грузинской продукции, может беспошлинно попадать на рынки ЕС 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T19:44+0400

2023-12-13T19:44+0400

2023-12-13T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Представители Евросоюза положительно оценили прогресс Грузии в рамках выполнения обязательств по Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Грузией и ЕС (DCFTA) , говорится в сообщении Минэкономики Грузии. Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли является частью Соглашения об ассоциации с ЕС и было подписано в июне 2014 года. Согласно соглашению, продукция, произведенная в Грузии из грузинской продукции, может беспошлинно попадать на рынки ЕС. Вопрос выполнения Соглашения о свободной торговле обсудили в среду, 13 декабря, в рамках Комитета ассоциации по вопросам торговли между Грузией и Евросоюзом с целью реализации соглашения. С грузинской стороны комитет возглавлял Геннадий Арвеладзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, со стороны ЕС - Игнасио Ируаризага Диес, представитель Генерального директората ЕС по торговле.Насколько готова Грузия к запуску Новой компьютеризированной транзитной системы>>В рамках комитета обсуждались вопросы, предусмотренные соглашением, в том числе таможенные вопросы, торговля товарами и услугами, права интеллектуальной собственности, технические барьеры в торговле, государственные закупки, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренция, торговля и устойчивое развитие. Соответствующие ведомства предоставили представителям Евросоюза информацию о реформах, реализуемых и продолжающихся в 2023 году в соответствии с обязательствами, взятыми DCFTA в упомянутых сферах. На встрече стороны договорились начать работу над разработкой приоритетного плана действий соглашения, первоначальный проект которого был подготовлен грузинской стороной и передан в Еврокомиссию. План предусматривает взаимосогласованные приоритетные реформы, реализация которых сделает выгоды от DCFTA еще более ощутимыми.Грузия продолжает успешно торгует со странами Евросоюза, доля стран ЕС составляет 12,3% всего внешнеторгового оборота страны за три квартала 2023 года. Объем торгового оборота между Грузией и ЕС – за январь-сентябрь 2023 года внешнеторговый оборот составил около 3,3 миллиарда долларов. Из этой суммы экспорт составил 565,1 миллиона долларов, а импорт – более 2,7 миллиарда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, геннадий арвеладзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз