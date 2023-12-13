https://sputnik-georgia.ru/20231213/pozitsiya-vengrii-po-ukraine-pomeshaet-gruzii-poluchit-status-kandidata-v-es--284921645.html

Позиция Венгрии по Украине помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС?

Позиция Венгрии по Украине помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС?

Грузия на этой неделе ждет решения о предоставлении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Заявления о том, что позиция Венгрии по Украине может препятствовать предоставлению Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз являются спекуляцией, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан – пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". Так или иначе, вопрос Украины не должен отражаться на теме Грузии, тем более, что у нас есть прошлогодний опыт, подчеркнул Кобахидзе. В то же время председатель правящей партии заявил, что он выступает за обнародование плана действий по выполнению рекомендаций, который был утвержден государственной комиссией по евроинтеграции 27 ноября и отправлен Еврокомиссии. За день до решения: Евросовет опубликовал заключение по Грузии>>"Возможно, был запрос Еврокомиссии не обнародовать (документ – ред.) до тех пор, пока не продолжатся консультации. Я не могу сказать, но факт, что документ официально утвержден правительственной комиссией. Я за то, чтобы документ был обнародован как можно скорее. Здесь нечего скрывать. Это простой документ, где прописаны активности, ответственные субъекты и сроки", – отметил он. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, молдова, венгрия, ираклий кобахидзе, виктор орбан, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз