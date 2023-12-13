https://sputnik-georgia.ru/20231213/moya-karera-tolko-nachinaetsya--nini-bregvadze-vybyla-iz-amerikanskogo-golosa-284918528.html

"Моя карьера только начинается" – Нини Брегвадзе выбыла из американского "Голоса"

"Моя карьера только начинается" – Нини Брегвадзе выбыла из американского "Голоса"

В полуфинале грузинка, как всегда, блестяще исполнила песню Mad World 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) не смогла пройти в финал американского вокального конкурса "Голос" – исполнительница не смогла набрать необходимое количество голосов телезрителей.Для того чтобы попасть в финал, певице была нужна поддержка зрителей, которые голосовали за конкурсантов, однако грузинка не набрала нужное количество голосов. Нини опубликовала пост в социальной сети, где поблагодарила своего наставника и слушателей. В полуфинале грузинка, как всегда, блестяще исполнила песню Mad World. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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