https://sputnik-georgia.ru/20231213/parlament-gruzii-sdelal-shag-k-uprazdneniyu-dokumentov-starogo-obraztsa-284928384.html

Парламент Грузии сделал шаг к упразднению документов старого образца

Парламент Грузии сделал шаг к упразднению документов старого образца

Все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Удостоверения личности, выданные гражданам Грузии и иностранцам до 28 июля 2011 года, будут упразднены с 1 июля 2024 года, соответствующие поправки принял парламент в первом чтении. Согласно поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам" все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. При этом по проекту все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными, которые указаны в старых документах. Спикер парламента Грузии разъяснил важность аннулирования старых удостоверений личности>>Решение упразднить старые удостоверения личности авторы законопроекта, депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняют необходимостью обеспечить максимальное участие граждан в предстоящих парламентских выборах в октябре 2024 года. Законопроект планируется принять до 15 декабря 2023 года. По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, Армению и на Украину, при посещении страны на самолете. Выборы в Грузии В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Жители хоть и будут голосовать как и прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Их уже опробовали в ходе внеочередных выборов осенью и весной 2023 года в ряде районов. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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