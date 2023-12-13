https://sputnik-georgia.ru/20231213/podgotovka-k-novomu-godu-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-284917272.html

Подготовка к Новому году в Тбилиси подходит к концу

Подготовка к Новому году в Тбилиси подходит к концу

Мэр Тбилиси обещает горожанам праздничную атмосферу 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с последними монтажными работами новогоднего освещения на проспекте Руставели в центре города и пригласил жителей и гостей столицы на торжественное зажжение главной рождественской елки.Праздничные огни зажгутся на улицах Тбилиси вместе с главной рождественской елкой 15 декабря в 20:00 по местному времени. Жители Тбилиси встретят 2024 год с новой новогодней елкой, которая расположена перед зданием парламента Грузии. Как конструкция, так и освещение, аксессуары елки являются новыми. Кроме того, как отметил мэр, на следующий день, 16 декабря, на площади Орбелиани и близлежащих улицах откроется новогодняя ярмарка. В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию >>"Мы обещаем обществу приятно провести дни как на мероприятии по зажиганию рождественской елки, так и в новогодней деревне, где ежедневно в течение дня будут проводиться различные мероприятия для детей, различные театральные представления, концерты", – сказал Каладзе. По словам мэра, вечером будут выступать различные звезды эстрады, а также электронная музыка. На данном этапе установка иллюминации и конструкций завершена на 51 улице и проспекте, а новогодние аксессуары будут установлены на 10 улицах в ближайшие дни. Новогодние декорации будут установлены примерно в 50 скверах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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