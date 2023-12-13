https://sputnik-georgia.ru/20231213/podgotovka-k-novomu-godu-v-tbilisi-podkhodit-k-kontsu-284917272.html
Подготовка к Новому году в Тбилиси подходит к концу
Подготовка к Новому году в Тбилиси подходит к концу
Мэр Тбилиси обещает горожанам праздничную атмосферу 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T12:02+0400
2023-12-13T12:02+0400
2023-12-13T13:06+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262782148_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0674aec0e7b9b5ae1317ef3a7b9b393e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с последними монтажными работами новогоднего освещения на проспекте Руставели в центре города и пригласил жителей и гостей столицы на торжественное зажжение главной рождественской елки.Праздничные огни зажгутся на улицах Тбилиси вместе с главной рождественской елкой 15 декабря в 20:00 по местному времени. Жители Тбилиси встретят 2024 год с новой новогодней елкой, которая расположена перед зданием парламента Грузии. Как конструкция, так и освещение, аксессуары елки являются новыми. Кроме того, как отметил мэр, на следующий день, 16 декабря, на площади Орбелиани и близлежащих улицах откроется новогодняя ярмарка. В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию >>"Мы обещаем обществу приятно провести дни как на мероприятии по зажиганию рождественской елки, так и в новогодней деревне, где ежедневно в течение дня будут проводиться различные мероприятия для детей, различные театральные представления, концерты", – сказал Каладзе. По словам мэра, вечером будут выступать различные звезды эстрады, а также электронная музыка. На данном этапе установка иллюминации и конструкций завершена на 51 улице и проспекте, а новогодние аксессуары будут установлены на 10 улицах в ближайшие дни. Новогодние декорации будут установлены примерно в 50 скверах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262782148_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_161c6093ed614374aa67f7186c02ca2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Подготовка к Новому году в Тбилиси подходит к концу
12:02 13.12.2023 (обновлено: 13:06 13.12.2023)
Мэр Тбилиси обещает горожанам праздничную атмосферу
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с последними монтажными работами новогоднего освещения на проспекте Руставели в центре города и пригласил жителей и гостей столицы на торжественное зажжение главной рождественской елки.
Праздничные огни зажгутся на улицах Тбилиси вместе с главной рождественской елкой 15 декабря в 20:00 по местному времени. Жители Тбилиси встретят 2024 год с новой новогодней елкой, которая расположена перед зданием парламента Грузии. Как конструкция, так и освещение, аксессуары елки являются новыми.
"Я хотел бы еще раз призвать всех, у кого будет желание: приходите на проспект Руставели перед зданием парламента. В восемь часов вечера пройдет праздничное мероприятие по зажиганию рождественской елки, вместе загадаем желания, пожелаем друг другу успешного будущего, мира, процветания", – заявил Каладзе.
Кроме того, как отметил мэр, на следующий день, 16 декабря, на площади Орбелиани и близлежащих улицах откроется новогодняя ярмарка.
"Мы обещаем обществу приятно провести дни как на мероприятии по зажиганию рождественской елки, так и в новогодней деревне, где ежедневно в течение дня будут проводиться различные мероприятия для детей, различные театральные представления, концерты", – сказал Каладзе.
По словам мэра, вечером будут выступать различные звезды эстрады, а также электронная музыка.
"Будет приятная обстановка во всех отношениях. Нас также посетит Дед Мороз, который разместится в его доме, и у детей будет возможность увидеть Деда Мороза и поделиться своими желаниями", – сказал он.
На данном этапе установка иллюминации и конструкций завершена на 51 улице и проспекте, а новогодние аксессуары будут установлены на 10 улицах в ближайшие дни. Новогодние декорации будут установлены примерно в 50 скверах.