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"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают 3,3 тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают 3,3 тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" – единственный действующий пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Порядка 3,3 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая была закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В Грузии движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", 12 декабря было закрыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин. Движение данного автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в среду утром ожидают 3 261 грузовая машина.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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