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Автомобилисты в Грузии в 2023 году стали чаще проходить техосмотр

Автомобилисты в Грузии в 2023 году стали чаще проходить техосмотр

С 1 января 2019 года технический осмотр должны проходить все автомобили в Грузии 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T15:37+0400

2023-12-14T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Количество обращений в центры периодического технического инспектирования в текущем году в Грузии выросло примерно на 10-12% по сравнению с 2022 годом и составило 800 тысяч, что связано с ужесточением контроля за нарушениями, рассказал исполнительный директор Союза центров базового технического инспектирования Грузии Георгий Шиолашвили на пресс-конференции. На сегодняшний день штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. На выплату штрафа дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.По его словам, часть автомобилей по-прежнему передвигается без прохождения техосмотра. Так, в стране около 1 миллиона 600 тысяч автомобилей, из них в прошлом году технический осмотр прошли 789 тысяч. Что касается автомобилей, то в этом году вступило в силу постановление, согласно которому введена плата за повторный технический осмотр. Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента>>Как и раньше, процесс проверки в центрах техосмотра нет диагностики. Поэтому процент показателя неисправности колеблется примерно от 20 до 25 %. В 2022 году этот показатель был на 10% выше, отметил он.В случае выявления нарушения о непрохождении техосмотра во второй раз в течение 30 дней автовладелец будет оштрафован на 150 лари (2,6734 GEL/$1), при следующем нарушении в течение 30 дней – на 300 лари, а еще одно нарушение обойдется уже в 500 лари. Для юридических лиц штрафы составят 300, 500 и 700 лари соответственно. С 1 января 2019 года технический осмотр должны проходить все автомобили. Пассажирский транспорт и такси обязаны проходить техосмотр каждые полгода, грузовые автомобили – каждый год. Для легковых автомобилей, электромобилей и пикапов периодичность техосмотра зависит от года выпуска. Первый техосмотр автомобиль проходит через четыре года после выпуска, повторный – каждые два года, автомобили, выпущенные восемь и более лет назад обязаны проходить техосмотр каждый год. С 3 июня 2023 года вступили в силу изменения в Кодекс административных правонарушений Грузии, которые касаются штрафов за управление транспортным средством без технического осмотра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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