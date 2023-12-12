https://sputnik-georgia.ru/20231212/tsentry-tekhinspektirovaniya-v-gruzii-planiruetsya-shtrafovat-za-narushenie-reglamenta-284883817.html

Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента

Центры техинспектирования в Грузии планируется штрафовать за нарушение регламента

Контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T10:02+0400

2023-12-12T10:02+0400

2023-12-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Административные штрафы планируется налагать на центры периодического технического инспектирования в случае нарушения технического регламента при проверке автомобилей и их прицепов, сообщает Первый канал. Соответствующие поправки были инициированы на заседании парламентского бюро в понедельник, 11 декабря. Согласно поправкам, контролировать процесс проведения периодических технических осмотров уполномочено Агентство наземного транспорта, входящее в систему Минэкономики и устойчивого развития. В Грузии водители готовы платить штрафы и не проходить техосмотр – СМИ >>Согласно проекту, нарушение техрегламента о периодическом техосмотре автотранспортных средств и их прицепов, которое будет выявлено в результате контроля за ходом проверки со стороны ведомства, влечет за собой штраф. Так, в случае опасного дефекта штраф составит 5 тысяч лари, в случае существенного дефекта – в размере 2 тысяч лари. В случае обнаружения незначительного дефекта или других неточностей, зафиксированных в отчете проверки – в размере 500 лари. Кроме того, законопроект также определяет наложение административной ответственности уполномоченным лицом ведомства и ее исполнение при обнаружении факта административного правонарушения на видео- или фотопленке. В Грузии увеличивают штрафы за отсутствие техосмотра>>С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари – он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится – на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода. Техосмотр автомобиля за деньги: в Тбилиси задержали сотрудника центра инспектирования >>С 1 февраля 2023 года вошло в силу платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра. Причиной ужесточения мер стало частое, по информации министерства экономики, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре. С 1 января 2023 года в Грузии вступили в силу изменения в техническом регламенте для планового технического осмотра. Введены более строгие нормы в отношении вредных выбросов. Так, коэффициент выхлопов для авто с бензиновым двигателем теперь составляет 0,55% CO (вместо 0,6% раньше).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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