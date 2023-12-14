https://sputnik-georgia.ru/20231214/film-legendarnoy-lany-gogoberidze-popal-na-berlinale-284942428.html

Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале

Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале

Фильм-биография о жизни семьи Ланы Гогоберидзе, мать которой – первая женщина-режиссер в СССР, покажут в специальном разделе форума 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Документальный фильм легендарного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "Мать-дитя, или Ночь никогда не бывает совсем темной" попал в основную программу Берлинского международного кинофестиваля в специальный раздел форума. "Мать-дитя, или Ночь не бывает совсем темной" – так называется новый фильм Ланы Гогоберидзе. Он посвящен матери режиссера Нуце Хуцишвили-Гогоберидзе, первой женщине-режиссеру в Грузии, которая также является первой женщиной-режиссером во всем Советском Союзе. Стоит отметить, что на Берлинском кинофестивале состоится международная премьера фильма Гогоберидзе. Фильм является копродукцией Грузии и Франции. В этом году Берлинале состоится 15-25 февраля 2024 года. Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе>>Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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