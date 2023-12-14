Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале
© courtesy of Lana GogoberidzeРежиссер Лана Гогоберидзе
© courtesy of Lana Gogoberidze
Фильм-биография о жизни семьи Ланы Гогоберидзе, мать которой – первая женщина-режиссер в СССР, покажут в специальном разделе форума
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Документальный фильм легендарного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "Мать-дитя, или Ночь никогда не бывает совсем темной" попал в основную программу Берлинского международного кинофестиваля в специальный раздел форума.
"Мать-дитя, или Ночь не бывает совсем темной" – так называется новый фильм Ланы Гогоберидзе. Он посвящен матери режиссера Нуце Хуцишвили-Гогоберидзе, первой женщине-режиссеру в Грузии, которая также является первой женщиной-режиссером во всем Советском Союзе.
"Величие в сочетании со скромностью: 93-летняя дочь, всемирно известный режиссер Лана помнит свою мать Нуцу, первую женщину-режиссера в Грузии. Наследие кино, которое вращается вокруг того, чтобы быть человеком в темные времена: феминистским, любящим, критически настроенным по отношению к насилию", – говорится на официальном сайте кинофестиваля.
Стоит отметить, что на Берлинском кинофестивале состоится международная премьера фильма Гогоберидзе. Фильм является копродукцией Грузии и Франции.
В этом году Берлинале состоится 15-25 февраля 2024 года.
Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.
Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.
В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.
Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.
В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.