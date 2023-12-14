Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией
https://sputnik-georgia.ru/20231214/film-legendarnoy-lany-gogoberidze-popal-na-berlinale-284942428.html
Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале
Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале
Фильм-биография о жизни семьи Ланы Гогоберидзе, мать которой – первая женщина-режиссер в СССР, покажут в специальном разделе форума 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T12:51+0400
2023-12-14T12:51+0400
новости
культура
грузия
лана гогоберидзе
тбилисский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0e/284941707_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8d1502a399166a4be3044eb1dd10b764.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Документальный фильм легендарного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "Мать-дитя, или Ночь никогда не бывает совсем темной" попал в основную программу Берлинского международного кинофестиваля в специальный раздел форума. "Мать-дитя, или Ночь не бывает совсем темной" – так называется новый фильм Ланы Гогоберидзе. Он посвящен матери режиссера Нуце Хуцишвили-Гогоберидзе, первой женщине-режиссеру в Грузии, которая также является первой женщиной-режиссером во всем Советском Союзе. Стоит отметить, что на Берлинском кинофестивале состоится международная премьера фильма Гогоберидзе. Фильм является копродукцией Грузии и Франции. В этом году Берлинале состоится 15-25 февраля 2024 года. Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе&gt;&gt;Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0e/284941707_441:61:1828:1101_1920x0_80_0_0_05c76f0fa23d0769a02f198e7e3d0889.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, культура, грузия, лана гогоберидзе, тбилисский университет
новости, культура, грузия, лана гогоберидзе, тбилисский университет

Фильм легендарной Ланы Гогоберидзе попал на Берлинале

12:51 14.12.2023
© courtesy of Lana GogoberidzeРежиссер Лана Гогоберидзе
Режиссер Лана Гогоберидзе - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2023
© courtesy of Lana Gogoberidze
Подписаться на
НовостиTelegram
Фильм-биография о жизни семьи Ланы Гогоберидзе, мать которой – первая женщина-режиссер в СССР, покажут в специальном разделе форума
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Документальный фильм легендарного грузинского режиссера Ланы Гогоберидзе "Мать-дитя, или Ночь никогда не бывает совсем темной" попал в основную программу Берлинского международного кинофестиваля в специальный раздел форума.
"Мать-дитя, или Ночь не бывает совсем темной" – так называется новый фильм Ланы Гогоберидзе. Он посвящен матери режиссера Нуце Хуцишвили-Гогоберидзе, первой женщине-режиссеру в Грузии, которая также является первой женщиной-режиссером во всем Советском Союзе.

"Величие в сочетании со скромностью: 93-летняя дочь, всемирно известный режиссер Лана помнит свою мать Нуцу, первую женщину-режиссера в Грузии. Наследие кино, которое вращается вокруг того, чтобы быть человеком в темные времена: феминистским, любящим, критически настроенным по отношению к насилию", – говорится на официальном сайте кинофестиваля.

Стоит отметить, что на Берлинском кинофестивале состоится международная премьера фильма Гогоберидзе. Фильм является копродукцией Грузии и Франции.
В этом году Берлинале состоится 15-25 февраля 2024 года.
Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе>>
Лана Левановна Гогоберидзе – выпускница филологического факультета Тбилисского университета (1950 год), режиссерского факультет ВГИКа (1953 год, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Преподавала кинорежиссуру в Тбилисском театральном университете театра и кино им. Ш. Руставели.

Переводила на грузинский язык поэзию Ахматовой, Пастернака, Ахмадулиной, Бродского, Уитмена, Тагора и многих других. Сняла несколько хроникально-документальных фильмов: "Геологи", "1 500 лет Тбилиси" (1958), "Грузия родная" и другие.

В призовой копилке мастера грузинского кино Гран-при фестиваля в Сан-Ремо, приз жюри Всесоюзного фестиваля в Ашхабаде за фильм "Несколько интервью по личным вопросам", орден Дружбы народов и другие награды.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0