https://sputnik-georgia.ru/20231214/gruzinskaya-mechta-pobedit-na-vyborakh--oppozitsioner--284933156.html

"Грузинская мечта" победит на выборах – оппозиционер

"Грузинская мечта" победит на выборах – оппозиционер

Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе 14.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" звезд с неба не хватает, но тем не менее она сможет победить на выборах крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Он отметил, что члены ЕНД, прошедшие в парламент по итогам выборов 2020 года, не участвуют в работе законодательного органа. Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили – президент "Нацдвижения">>По мнению оппозиционера, стратегия выборов должна быть следующей: в выборах участвуют три партии – "Грузинская мечта", "Национальное движение" и "Гирчи", и ни одна из них не набирает 50%. "Именно поэтому нам нужна балансирующая роль. Наша победа будет заключаться в том, чтобы получить столько голосов, сколько необходимо, чтобы уравновесить "коцев" (члены "Грузинской мечты" – ред.) и "нацев", чтобы у них не было большинства", – отметил Хвичия. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение