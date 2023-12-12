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Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили – президент "Нацдвижения"

Лидер "Грузинской мечты": Зурабишвили – президент "Нацдвижения"

По словам политика, Зурабишвили саботировала вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нечего делать на мероприятии Саломе Зурабишвили, которая является президентом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Президент пригласила 13 декабря во дворец Орбелиани представителей власти Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Илию Дарчиашвили. В этот день она намерена передать послам стран ЕС подписи под петицией, которые были собраны в рамках кампании "Наш голос – Европе". По его словам, Зурабишвили на протяжении всего этого периода саботировала вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. "До сегодняшнего дня никто не смог заставить Саломе Зурабишвили сказать, что Грузия заслуживает статуса кандидата. Что нам делать на мероприятии такого человека?" – сказал Кобахидзе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Дадут ли Грузии статус кандидата в ЕС – мнение главы парламента>>В октябре правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. В день провала процедуры импичмента, лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили больше не президент Грузии, а президент "Нацдвижения". По его словам, Зурабишвили будет президентом лишь формально. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.Лидер правящей партии Грузии объяснил причину нападок оппозиции на Венгрию>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, венгрия, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, единое национальное движение