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Грузия реализует крупные проекты для интеграции в транспортную сеть Европы – замминистра

Грузия реализует крупные проекты для интеграции в транспортную сеть Европы – замминистра

Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики страны 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T09:20+0400

2023-12-14T09:20+0400

2023-12-14T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия реализует крупные инфраструктурные проекты, которые будут способствовать улучшению транспортной инфраструктуры и полной интеграции страны в трансъевропейскую транспортную сеть, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на министериале Транспортного объединения в Северной Македонии. Уже год как Грузия присоединилась к Транспортному объединению в качестве наблюдателя вместе с Молдовой и Украиной. Оно объединяет страны Евросоюза и Западных Балкан для содействия правовому сближению сторон-участниц с Евросоюзом в сфере транспорта и интеграции на европейские рынки. На встрече представители Еврокомиссии подчеркнули факт активного участия Грузии в качестве страны-наблюдателя в структурах и мероприятиях транспортного объединения.Премьер рассказал в Азербайджане о важной транзитной роли Грузии>> Как отметил Гурамишвили, Грузия непоколебимо стоит на пути европейской интеграции, о чем свидетельствуют важные реформы и меры, которые реализует страна. По его словам, большая часть обязательств по соглашению об ассоциации в сфере транспорта уже выполнена, и ведется активная работа в направлении внедрения оставшихся регуляций и директив. Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом официально вступило в силу в июле 2016 года. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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