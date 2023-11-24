https://sputnik-georgia.ru/20231124/premer-gruzii-zayavil-o-vazhnosti-razvitiya-srednego-koridora-na-sammite-v-baku-284486818.html

Премьер Грузии заявил о важности развития "Среднего коридора" на саммите в Баку

Премьер Грузии заявил о важности развития "Среднего коридора" на саммите в Баку

Современный геополитический контекст повысил роль региона как важного транзитно-логистического центра, заявил премьер 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T18:36+0400

2023-11-24T18:36+0400

2023-11-24T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Средний коридор становится интересной альтернативой существующим маршрутам, соединяющим Европу и Азию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на саммите глав правительств в рамках экономического форума в Баку. Гарибашвили принимает участие в экономическом форуме "Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии" (СПЕКА) в Баку в качестве почетного гостя. По его словам, современный геополитический контекст повысил роль региона как важного транзитно-логистического центра, что способствует улучшению транспортно-логистических связей. Премьер отметил, что Средний коридор на Евразийском континенте позиционируется как самый быстрый, экономичный и надежный канал поставки грузов и углеводородных ресурсов. Гарибашвили встретился с Алиевым – что обсудили лидеры Грузии и Азербайджана >>"Поэтому вместе с азербайджанскими и казахстанскими коллегами мы активно работаем над устранением существующих препятствий в этом коридоре и обращаем внимание на улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности, упрощение процедур и внедрение единой тарифной системы", – отметил он. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Грузия как региональный хаб финтеха – глава Нацбанка выступила на фестивале в Сингапуре >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Связность в приоритете По словам Гарибашвили, содействие связности для правительства Грузии имеет стратегическое значение. Как отметил премьер, правительство делает значительные инвестиции в крупномасштабные проекты для содействия региональной торговле, и в последние годы инвестиции были сделаны в модернизацию автомобильных, железных дорог и аэропортов Грузии, а также в разработку новых проектов транспортной инфраструктуры. Премьер выделил проект строительства первого глубоководного порта в поселке Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети). Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. Как заявил в начале ноября Гарибашвили, строительство порта начнется в марте-апреле 2024 года. На данный момент активно идет отбор инвестора, который будет выявлен не позднее января 2024 года. Энергокабель в Европу Также, в ходе выступления Гурибашвили напомнил о важном проекте прокладки Черноморского подводного кабеля из Грузии в Европу. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азебайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Взаимовыгодный проект – вице-премьер Грузии о прокладке энергокабеля в Европу >>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Развитие железной дороги Гарибашвили отметил, что проект модернизации грузинской железной дороги, который завершится к 2024 году, увеличит годовую грузоподъемность вдвое. Речь идет о проекте модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури. Проект стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство нового 38-километрового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка. Стоимость проекта – 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Кроме того, как заявил премьер, Грузия активно работает с Азербайджаном над строительством железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которое завершится в 2024 году. Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс>>Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В сентябре 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане заявил, что власти страны модернизируют железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки. По словам Алиева, в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Общая протяженность БТК составляет 826 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, политика, европа, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, грузино-азербайджанские отношения