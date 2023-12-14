https://sputnik-georgia.ru/20231214/inspektora-okhrannoy-politsii-gruzii-obvinyayut-v-trekh-epizodakh-nasiliya-284959989.html

Инспектора охранной полиции Грузии обвиняют в трех эпизодах насилия

Инспектора охранной полиции Грузии обвиняют в трех эпизодах насилия

Задержанному инспектору грозит до 2 лет лишения свободы в случае подтверждения вины 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы по обвинению в трех эпизодах насилия задержали инспектора охранной полиции города Ахалцихе, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, инспектор сначала ударил гражданина, спустя несколько дней поднял руку на его ребенка с другом, а после через неделю снова ударил потерпевшего и угрожал его задушить. Специальная следственная служба задержала обвиняемого на основании заключения медэкспертизы о полученных повреждениях одним из пострадавших и других доказательств. Несовершеннолетнего жителя Тбилиси обвинили в угрозах адвокату >>Задержанному инспектору грозит до 2 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в совершении насилия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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