https://sputnik-georgia.ru/20231214/mer-tbilisi-nazval-glavnuyu-prichinu-probok-v-gorode-284957004.html

Мэр Тбилиси назвал главную причину пробок в городе

Мэр Тбилиси назвал главную причину пробок в городе

Единственный выход из сложившейся ситуации – развитие общественного транспорта и обустройство новых автобусных полос, считает мэр 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T19:43+0400

2023-12-14T19:43+0400

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грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

пробки в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Главная причина пробок в Тбилиси, которые являются одной из главных проблем города, это чрезмерное количество автомобилей, заявил мэр столицы Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Единственный выход, который даст возможность исправить ситуацию с пробками, по словам мэра, это политика, которую проводят городские власти – развитие общественного транспорта и обустройство новых автобусных полос. Поэтапно городские власти выделяют автобусные полосы на отремонтированных проспектах и улицах Тбилиси: Меликишвили, Чавчавадзе, Тамар Мепе, Казбеги, Пекина. К концу января так называемые "бас-лайны" появятся и на проспекте Церетели. "Я понимаю, что при проведении этих работ тоже есть дискомфорт и проблемы. Сегодня проспект Церетели перекрыт и движение затруднено, поскольку ведутся инфраструктурные работы. Иначе невозможно. Тогда что нам не делать вообще?" – сказал Каладзе. Борьба с пробками в Тбилиси – последнее слово по большегрузам за Сакребуло >>Что касается вопроса журналистов о возможной задержке пожарных во время вчерашнего вызова на улице Кавтарадзе, Каладзе отметил, что, несмотря на пробки, ни у скорой помощи, ни у пожарных команд нет никаких проблем в плане прибытия на место вовремя. Пожар, в результате которого погиб один человек, возник в многоквартирном жилом доме на улице Кавтарадзе, относящегося к комплексу "Дрим таун". Пожар успели потушить, и огонь не распространился на другие квартиры. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Мэрия Тбилиси с июля 2023 года реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси" – при поддержке Немецкого банка развития (KfW). Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации, борьбу с пробками и безопасное передвижение пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, пробки в тбилиси