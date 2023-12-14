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Нет никаких препятствий – вице-премьер о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

Нет никаких препятствий – вице-премьер о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

Отрицательное решение по Грузии негативно отразится в первую очередь.на ЕС, уверена политик 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T13:15+0400

2023-12-14T13:15+0400

2023-12-14T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Венгрия является хорошим другом Грузии, поэтому для предоставления стране статуса кандидата в ЕС нет никаких даже теоретических препятствий, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан – пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". По словам вице-премьера, положительное решение для Грузии неизбежно. "Если произойдет что-то другое, это в первую очередь будет вредно для Евросоюза, и я думаю, что они этого не допустят", – отметила Цулукиани. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Грузия реализует крупные проекты для интеграции в транспортную сеть Европы – замминистра>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидатаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, виктор орбан, тея цулукиани, венгрия, еврокомиссия