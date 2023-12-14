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О мире, СВО, экономике и многом другом – Путин подвел итоги уходящего года

О мире, СВО, экономике и многом другом – Путин подвел итоги уходящего года

Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T18:31+0400

2023-12-14T18:31+0400

2023-12-14T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в четверг, 14 декабря, совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами.Мероприятие продлилось 4 часа 4 минуты, за это время глава государства ответил на 67 вопросов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.Ряд вопросов задали иностранцы. Среди них представители СМИ Турции, Китая, США, Франции, Сербской Республики.Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС, и на блиц-вопросы.О российской экономикеРост ВВП России к концу года ожидается в 3,5%. Это хороший показатель. Падение прошлого года отыгрывается, отметил Владимир Путин.Путин подчеркнул, что реальные доходы населения растут, безработица сейчас составляет 2,9%. Это очень хороший показатель интегрированной экономики.Он добавил, что реальные зарплаты в РФ вырастут примерно на 8% – это за вычетом инфляции. Прибыль российских предприятий вырастет по итогам 2023 года на 24%, российский банковский сектор заработает свыше 3 трлн рублей.Он также сообщил, что госдолг России сократился, страна исправно возвращает международные кредиты. Погашение идет ритмично, часто с опережением графика, добавил президент.Президент назвал своей главной задачей укрепление суверенитета РФ, безопасности на границах, обеспечение прав и свобод граждан. Он подчеркнул, что финансово-экономический и технологический суверенитет – будущее каждой страны, в том числе России.Когда наступит мирМир наступит, когда Российская Федерация достигнет своих целей в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая совмещена с прямой линией.Президент отметил, что почти по всей линии соприкосновения российская армия улучшает свое положение."Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск", – сказал он.Говоря о ситуации в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, Путин отметил, что там ВСУ "пихают своих людей на просто истребление".Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина >>"Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось. Сейчас поменьше уже. Используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения", – заявил президент РФ.По его словам, среди российских военнослужащих в этом районе "санитарные потери". Два-три дня назад это были шесть раненых, а у противника – десятки погибших. Как считает Путин, военнослужащие Украины попали в огневой мешок.Это, пояснил президент РФ, может быть связано с тем, что руководство Украины "ездит и клянчит" деньги на Западе на содержание страны, технику и боеприпасы. По этой причине нужно продемонстрировать, что есть хоть какие-то шансы на успех в контрнаступлении.Два варианта решения конфликта на УкраинеПрезидент России Владимир Путин назвал два варианта решения конфликта на Украине."Что касается демилитаризации. Не хотят договариваться. Ну что же, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры", – сказал Путин.Глава государства отметил, что Украина сама почти ничего не производит, но еще пытается сохранить остатки своей промышленности.По его словам, Запад поставил Украине все, что обещал, и даже больше, однако Россия уничтожает эту технику. Президент привел цифры: с начала "контрнаступления" Киев потерял около 750 танков и около 2,3 тысячи бронированных машин."Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Почти что 2 300 бронемашин различного класса", – сказал российский лидер, отметив, что Запад обещал Украине поставить чуть более 400 танков.Глава государства отметил, что это и есть демилитаризация. Он напомнил о договоренностях российской и украинской делегаций на переговорах в Стамбуле, которые позже были "выброшены в печку" Киевом.Что касается одной из целей военной спецоперации РФ – денацификации Украины – то этот вопрос, как отметил Путин, остается актуальным. Он привел пример, когда в Канаде руководитель сегодняшней киевской администрации стоя аплодировал бывшему солдату подразделения СС."Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации – он актуальный", – сказал Путин.Главное преимущество РоссииЛюбые попытки раскачать общество изнутри должны пресекаться на корню, мы так и будем делать, заявил российский лидер Владимир Путин.Он отметил, что согласно последним исследованиям, 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в стране огромным преимуществом перед другими частями света."Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то, да, тенденции к росту (в мире – Sputnik) есть. На мой взгляд, это связано с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью", – подчеркнул Путин.В этом контексте он привел в пример происходящее в секторе Газа. По его словам, исламский мир реагирует на ситуацию в этом регионе, становится все больше людей, которые настроены радикально.Российский лидер подчеркнул, что ничего хорошего в такой ситуации нет. И такая ситуация, по его словам, стала следствием политики, которую проводили определенные элиты, а также того, что в течение десятилетий оставались нерешенными вопросы, связанные с палестинской проблемой."А что касается русофобии в мире – это один из векторов борьбы с Россией. Мы у себя должны делать все, чтобы ничего подобного у нас не возникало. Пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри, мы так и будем делать", – резюмировал президент.Об отношениях с СШАРоссия готова выстраивать отношения с США, это важная и нужная страна мира, завил президент РФ Владимир Путин.Он пояснил поведение американских элит: если американские власти в чем-то договариваются или уступают, то это воспринимается электоратом как провал или пробел.Однако, как отметил Путин, фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет.Глава государства рассказал, когда может настать момент для улучшения отношений России и США – за океаном должны произойти внутренние изменения, и американцы начнут уважать других."Когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений", – подчеркнул Путин.Кто взорвал "Северные потоки"Морские газопроводы "Северный поток", скорее всего, взорвали американцы или кто-то с подачи Штатов, заявил российский лидер .По его словам, Европа пыталась "свалить" на РФ то, что Москва якобы не продает газ.Путин также затронул тему "поворота на восток". Он уточнил, что этот процесс идет давно, а обострение ситуации на украинском направлении ни при чем."Газопровод "Сила Сибири" же построен не в связи с Украиной, он раньше начал строиться. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики, создаются новые центры экономического роста", – сказал российский президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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