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Орбан о статусе кандидата в ЕС: дело сделано – все любят Грузию

Орбан о статусе кандидата в ЕС: дело сделано – все любят Грузию

Грузия ждет решения о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС по итогам саммита в Брюсселе 14.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Дело сделано, все любят Грузию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе, где 14 декабря стартовал саммит ЕС, на котором среди прочих вопросов будет принято решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Грузинские оппозиционеры назвали премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на декабрьском саммите, препятствием для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. По их словам, Орбан – пророссийски настроенный политик, который шантажирует ЕС, и именно он является единственным союзником правящей партии Грузии "Грузинская мечта". Об этом Орбан заявил после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". Программа была запущена для укрепления и углубления политических и экономических связей с восточными соседями. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Позиция Венгрии по Украине помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС?>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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