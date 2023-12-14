https://sputnik-georgia.ru/20231214/prezident-gruzii-predstavlyaet-radikalnoe-krylo-oppozitsii---kaladze-284954289.html

Президент Грузии представляет радикальное крыло оппозиции – Каладзе

Президент Грузии представляет радикальное крыло оппозиции – Каладзе

Каладзе считает, что заявления президента относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС являются оскорбительными 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T18:08+0400

2023-12-14T18:08+0400

2023-12-14T18:16+0400

политика

грузия

тбилиси

новости

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

каха каладзе

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850186_89:313:1959:1365_1920x0_80_0_0_384b432634d2d8c96ff7bb5f778dd981.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили представляет радикальную оппозицию, и она не сможет внести большие изменения в политическую ситуацию в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Зурабишвили ранее не исключила, что может принять участие в парламентских выборах осенью 2024 года. По ее словам, выборы, вероятно, станут причиной усиления поляризации в Грузии, и "очень важна поддержка политических сил, которые пытаются выполнить рекомендации Еврокомиссии". "Радикальной оппозицией" и коллективным "Нацдвижением" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Каладзе считает, что заявления президента относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС являются оскорбительными для населения страны. "Мы ведь все согласны с внешнеполитическим курсом, и европейское будущее важно для всех. Когда ты политик и бегаешь в Брюссель, делаешь все, чтобы страна не получила статус, прямо говоришь, что Грузия не заслуживала статуса, это, в первую очередь, оскорбительно для населения нашей страны. Место таких политиков будет там, где находится эта радикальная оппозиция", – отметил Каладзе. У президента Грузии нет политического будущего – депутат>>Что касается репутации Зурабишвили, по словам Каладзе, значения не имеет, что говорят о президенте Грузии иностранцы, главное – что говорит население страны. "Это должны учитывать все политики и политические партии. Когда вы занимаетесь политикой в Грузии и называетесь политиком, вы должны позаботиться о том, чтобы завоевать авторитет среди населения вашей страны, заручиться его поддержкой", – подчеркнул Каладзе. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, тбилиси, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, каха каладзе, брюссель