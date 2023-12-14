https://sputnik-georgia.ru/20231214/u-prezidenta-gruzii-net-politicheskogo-buduschego--deputat-284946020.html

У президента Грузии нет политического будущего – депутат

У президента Грузии нет политического будущего – депутат

Президент Грузии не исключила, что может участвовать в парламентских выборах осенью 2024 года 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T13:58+0400

2023-12-14T13:58+0400

2023-12-14T13:58+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

анри оханашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

шалва папуашвили

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и радикальная оппозиция не имеют политического будущего, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила, что может принять участие в парламентских выборах осенью 2024 года. По словам Зурабишвили, выборы, вероятно, станут причиной усиления поляризации в Грузии, и "очень важна поддержка тех политических сил, которые пытаются выполнить рекомендации Еврокомиссии". В правящей партии уверены, что она присоединится к флангу оппозиции, возглавляемой крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". По его словам, Зурабишвили – это человек, который не только отвернулся от большинства грузинского общества, но и растоптал Конституцию своими поездками за границу без согласия правительства. В октябре 2023 года правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение президентом Конституции Грузии из-за зарубежных поездок. Президент Грузии продолжает нарушать Конституцию – депутат>>После этого Зурабишвили, несмотря на отказ правительства в официальном визите, 10-12 декабря все же отправилась в Чехию. В рамках визита она встретилась со своим чешским коллегой Петр Павлом. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что если поездка Зурабишвили состоится, то это будет прямым и грубым нарушением Конституции и решения Конституционного суда.В "радикальной оппозиции" Зурабишвили называли предательницей, а теперь она объединилась с этими людьми, отметил он. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Президент Грузии не исключила участия в выборах – реакция партии власти>>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, шалва папуашвили, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, парламентские выборы в грузии 2024