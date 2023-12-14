https://sputnik-georgia.ru/20231214/situatsiya-na-rynke-nedvizhimosti-v-batumi--novye-dannye-284950358.html

Ситуация на рынке недвижимости в Батуми – новые данные

Ситуация на рынке недвижимости в Батуми – новые данные

Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6,2% и составила 940 долларов за квадратный метр 14.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) продолжает сокращаться – число сделок купли-продажи жилья в ноябре 2023 года снизилось на 41%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, продано 993 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, в ноябре объем рынка сократился на 43% и составил 43 млн долларов. При этом продажи новостроек упали на 44%, старых квартир – на 24%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 6,2% и составила 940 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость снизилась на 0,3% и составила 737 долларов. Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика >>Средневзвешенная цена квартир новостройки в Батуми в январе-ноябре выросла на 15%. В случае со старыми квартирами, то их стоимость с начала года выросла на 7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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