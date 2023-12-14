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Спрос на квартиры в Тбилиси сократился – новые данные
Спрос на квартиры в Тбилиси сократился – новые данные
Цены на квартиры выросли, а количество сделок сократилось 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T11:56+0400
2023-12-14T11:56+0400
2023-12-14T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число сделок купли-продажи жилья в Тбилиси в ноябре 2023 года снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – продано 3,4 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости в Тбилиси, в ноябре объем рынка сократился на 7% и составил 215 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 10%, старых квартир – на 27%. Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси – результаты исследования>>Между тем средневзвешенная цена квартир в новостройках в столице Грузии в январе-ноябре выросла на 17% в спальных районах, рядом с центром и в центре – на 13% и 14% соответственно. В случае со старыми квартирами за 11 месяцев 2023 года их стоимость выросла на 24% в спальных районах, а вблизи центра и в центре Тбилиси – на 17% и 16% соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси
Спрос на квартиры в Тбилиси сократился – новые данные
Цены на квартиры выросли, а количество сделок сократилось
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число сделок купли-продажи жилья в Тбилиси в ноябре 2023 года снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – продано 3,4 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости в Тбилиси, в ноябре объем рынка сократился на 7% и составил 215 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 10%, старых квартир – на 27%.
Между тем средневзвешенная цена квартир в новостройках в столице Грузии в январе-ноябре выросла на 17% в спальных районах, рядом с центром и в центре – на 13% и 14% соответственно.
В случае со старыми квартирами за 11 месяцев 2023 года их стоимость выросла на 24% в спальных районах, а вблизи центра и в центре Тбилиси – на 17% и 16% соответственно.