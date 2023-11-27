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Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси – результаты исследования

Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси – результаты исследования

Средняя цена за квадратный метр жилья в Тбилиси составляет 1,2 тысячи долларов, говорится в исследовании 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T09:01+0400

2023-11-27T09:01+0400

2023-11-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Число продаж квартир в Тбилиси за 10 месяцев составило около 33 тысяч, при этом продажи на рынке нового жилищного фонда стабильно растут, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart. Согласно исследованию, число продаж на рынке нового жилищного фонда за 10 месяцев 2023 года увеличилось на 300 квартир по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 2,7 тысячи по сравнению с тем же периодом 2021 года. Однако общий объем продаж за 10 месяцев 2023 года снизился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счет падения спроса на вторичное жилье. Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования >>При этом основную часть продаж нового жилищного фонда составляют продажи квартир в таких районах как Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори. А вот в районах Ваке, Чугурети и Мтацминда продажи низкие из-за ограниченного предложения и низкой интенсивности застройки. Основную часть продающихся квартир в Тбилиси в новом жилищном фонде составляют квартиры площадью до 80 квадратных метров. При этом средняя площадь продаваемых новых квартир составляет около 68 квадратных метров. Что касается спроса по районам, то в районе Ваке и Мтацминда самый высокий спрос на квартиры в среднем площадью 96 квадратных метров, а вот в Глдани и Самгори самым большим спросом пользуется жилье до 60 квадратных метров. Квартиры же площадью в среднем до 50 квадратных метров составляют четверть всего спроса на новый жилой фонд в Тбилиси. Спрос на коммерческую недвижимость в Тбилиси вырастет – прогноз аналитиков >>Как отмечают исследователи, на сегодняшний день уже полностью реализованы квартиры в домах, которые будут сданы в эксплуатацию в 2023 году, на 80% – в домах, которые сдадут в 2024 и на 50% – в домах сдача, которых планируется в 2025 году. Средняя цена за квадратный метр жилья в Тбилиси составляет 1,2 тысячи долларов, что обусловлено ростом цен на строительные материалы и притоком мигрантов. При этом стоимость квадратного метра жилья в Ваке составляет 2,2 тысячи долларов, а в Глдани – 892 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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