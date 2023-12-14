https://sputnik-georgia.ru/20231214/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu---skhema-dvizheniya-transporta-na-tsentralnykh-ulitsakh-menyaetsya-284932387.html

Тбилиси готовится к Новому году – схема движения транспорта на центральных улицах меняется

Тбилиси готовится к Новому году – схема движения транспорта на центральных улицах меняется

Новогоднюю иллюминацию в Тбилиси зажгут 15 декабря 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси на время подготовки к новогодним мероприятиям вводит ограничения на движение транспорта на проспекте Руставели и прилегающих к нему улицах 14 декабря с 09:00 до 16 декабря 02:00, сообщили в пресс-службе городских властей. Праздничные огни зажгутся на улицах Тбилиси вместе с главной рождественской елкой 15 декабря в 20:00 по местному времени. В частности с 14 декабря будут закрыты обе полосы, предназначенные для общественного транспорта, перед зданием парламента на проспекте Руставели. А также будет ограничено движение транспорта и освобождена парковочная зона на улицах Леси Украинки и Арчила Джорджадзе. В указанный период транспортные средства с проспекта Руставели, движущиеся в направлении улиц Шевченко и Зубалашвили, вместо улицы Леси Украинки смогут двигаться по улице Чичинадзе. С указанных улиц в направлении улицы Руставели автомобили будут двигаться по улице 9 Апреля и улице Табукашвили. Вместо улицы Джорджадзе будет разрешено движение по улице Чантурия. Где в Тбилиси отметят новогодние праздники – ответ мэра>>С 15 декабря с 10:00 до 16 декабря 01:00 полностью ограничат движение транспорта и освободят парковочные зоны на проспекте Руставели, улицах Закария Чичинадзе, 9 апреля, Антона Пурцеладзе, Леси Украинки и Арчила Джорджадзе. А также будет ограничено движение от проспекта Руставели (от пересечения улиц Чантурия и проспекта Руставели) до площади Свободы – улицы Леси Украинки, Джорджадзе, Чичинадзе, 9 апреля и Пурцеладзе. Движение транспортных средств, следующих с площади Свободы, будет ограничено только в направлении проспекта Руставели до пересечения с улицей Чантурия. От площади Свободы можно будет двигаться в сторону станции метро "Руставели" по улицам Гудиашвили, Табукашвили, Лагидзе, Месхия и Инашвили. Из района Мтацминда можно будет попасть в сторону станции метро "Руставели" по улицам Леонидзе, Ингороква, Чавчавадзе и Грибоедова, Какабадзе, Макашвили и Барнова. Автомобили от станции метро "Руставели" до площади Свободы смогут двигаться по проспекту Руставели до пересечения с улицей Чантурия. Затем, повернув налево, смогут проехать по улице Вирсаладзе на Правую набережную, используя улицы Бараташвили и Пушкина. На время пока проспект Руставели будет перекрыт, автобусы №301, 306, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 388, 397 от проспекта Меликишвили до улицы Бараташвили будут ездить по проспекту Руставели до оливкового дерева, после чего выедут на улицу Михаила Джавахишвили и проедут через правую набережную в сторону улицы Бараташвили. В обратном направлении автобусы №306, 310, 314, 326, 342, 352, 358, 359, 388, 397 проедут до Левой набережной через мост Бараташвили, после чего через правую набережную и улицу Михаила Джавашвили они выедут к улице Костава. Автобусы №301, 331, 337, 345, доезжая до моста Бараташвили, повернув направо, будут двигаться в сторону Дома юстиции. Они проедут через правую набережную и улицу Михаила Джавахишвили, после чего будут передвигаться с улицы Костава по установленной схеме. На данном этапе установка праздничных иллюминаций и конструкций завершена на 51 улице и проспекте столицы, а новогодние аксессуары в ближайшие несколько дней установят еще на десяти улицах и 50 скверах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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