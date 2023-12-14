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Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество
Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество
Стороны обсудили возможности сотрудничества между Румынией и Грузией в сфере телекоммуникаций 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T12:31+0400
2023-12-14T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия и Румыния оформили меморандум об углублении сотрудничества в сфере цифровых технологий и использования Грузии в качестве цифрового коридора между Европой и Азией, сообщает Минэкономики страны. В декабре 2022 года Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. По словам вице-премьера Грузии, министра экономики Левана Давиташвили, на встрече обсудили обмен опытом между странами в сфере цифровизации, а также работу Грузии со Всемирным банком над созданием центров хранения и обработки данных. "Речь идет о том, чтобы делиться опытом в сфере инноваций и технологий, а также развитии цифровой инфраструктуры, в том числе изучение вопроса оптиковолоконных соединений", – заявил Даивташвили. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике>>В сентябре 2022 года президенты Грузии и Румынии подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией". Особое внимание в документе было уделено усилению совместной работы в направлении развития и расширения транспортных, цифровых и энергомаршрутов коридора между Каспийским и Черным морем, в том числе созданию грузового коридора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, румыния, азия, леван давиташвили, всемирный банк, европа
грузия, новости, экономика, румыния, азия, леван давиташвили, всемирный банк, европа
Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество
Стороны обсудили возможности сотрудничества между Румынией и Грузией в сфере телекоммуникаций
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия и Румыния оформили меморандум об углублении сотрудничества в сфере цифровых технологий и использования Грузии в качестве цифрового коридора между Европой и Азией, сообщает Минэкономики страны.
В декабре 2022 года Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море.
"Мы обсудили возможности сотрудничества между Румынией и Грузией в сфере телекоммуникаций, экосистемы и цифрового развития... Мы обсудили, как соединить Евросоюз со стороны Румынии и Азию со стороны Грузии при помощи цифрового коридора", – заявил министр исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдан Груя-Иван.
По словам вице-премьера Грузии, министра экономики Левана Давиташвили, на встрече обсудили обмен опытом между странами в сфере цифровизации, а также работу Грузии со Всемирным банком над созданием центров хранения и обработки данных.
"Речь идет о том, чтобы делиться опытом в сфере инноваций и технологий, а также развитии цифровой инфраструктуры, в том числе изучение вопроса оптиковолоконных соединений", – заявил Даивташвили.
В сентябре 2022 года президенты Грузии и Румынии подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".
Особое внимание в документе было уделено усилению совместной работы в направлении развития и расширения транспортных, цифровых и энергомаршрутов коридора между Каспийским и Черным морем, в том числе созданию грузового коридора.