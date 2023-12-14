https://sputnik-georgia.ru/20231214/tsifrovoy-koridor-mezhdu-evropoy-i-aziey-gruziya-i-rumyniya-razvivayut-sotrudnichestvo-284941850.html

Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество

Цифровой коридор между Европой и Азией: Грузия и Румыния развивают сотрудничество

Стороны обсудили возможности сотрудничества между Румынией и Грузией в сфере телекоммуникаций 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T12:31+0400

2023-12-14T12:31+0400

2023-12-14T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузия и Румыния оформили меморандум об углублении сотрудничества в сфере цифровых технологий и использования Грузии в качестве цифрового коридора между Европой и Азией, сообщает Минэкономики страны. В декабре 2022 года Грузия и Румыния совместно с Азербайджаном и Венгрией подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередач через Черное море. По словам вице-премьера Грузии, министра экономики Левана Давиташвили, на встрече обсудили обмен опытом между странами в сфере цифровизации, а также работу Грузии со Всемирным банком над созданием центров хранения и обработки данных. "Речь идет о том, чтобы делиться опытом в сфере инноваций и технологий, а также развитии цифровой инфраструктуры, в том числе изучение вопроса оптиковолоконных соединений", – заявил Даивташвили. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике>>В сентябре 2022 года президенты Грузии и Румынии подписали декларацию "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией". Особое внимание в документе было уделено усилению совместной работы в направлении развития и расширения транспортных, цифровых и энергомаршрутов коридора между Каспийским и Черным морем, в том числе созданию грузового коридора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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