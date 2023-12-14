https://sputnik-georgia.ru/20231214/za-schet-chego-rastet-vneshnetorgovyy-oborot-gruzii---mnenie-zamministra-284949326.html

За счет чего растет внешнеторговый оборот Грузии – мнение замминистра

За счет чего растет внешнеторговый оборот Грузии – мнение замминистра

Объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов, заявил замминистра 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T15:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост внешнеторгового оборота Грузии с начала 2023 года является заслугой реализуемых в стране программ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также диверсификации рынков, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов. По словам Цинцадзе, ожидается, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как и предыдущие два года. "По данным 11 месяцев 2023 года уже зафиксированы рекордные показатели по внешней торговле, поэтому мы ожидаем, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как 2021 и 2022 годы", – сказал Цинцадзе. Кроме того, замминистра отметил, что объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов. Что способствует экономическому росту Грузии – мнение замминистра >>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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