https://sputnik-georgia.ru/20231214/za-schet-chego-rastet-vneshnetorgovyy-oborot-gruzii---mnenie-zamministra-284949326.html
За счет чего растет внешнеторговый оборот Грузии – мнение замминистра
За счет чего растет внешнеторговый оборот Грузии – мнение замминистра
Объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов, заявил замминистра 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T15:17+0400
2023-12-14T15:17+0400
2023-12-14T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост внешнеторгового оборота Грузии с начала 2023 года является заслугой реализуемых в стране программ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также диверсификации рынков, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов. По словам Цинцадзе, ожидается, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как и предыдущие два года. "По данным 11 месяцев 2023 года уже зафиксированы рекордные показатели по внешней торговле, поэтому мы ожидаем, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как 2021 и 2022 годы", – сказал Цинцадзе. Кроме того, замминистра отметил, что объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов. Что способствует экономическому росту Грузии – мнение замминистра >>Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, торговля, статистика
За счет чего растет внешнеторговый оборот Грузии – мнение замминистра
15:17 14.12.2023 (обновлено: 15:21 14.12.2023)
Объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост внешнеторгового оборота Грузии с начала 2023 года является заслугой реализуемых в стране программ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также диверсификации рынков, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов.
"Положительные тенденции в сфере внешней торговли являются результатом реализуемых в последние годы программ государственной поддержки и политических шагов государства, с одной стороны, в направлении повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, а с другой стороны – в направлении диверсификации внешнеторговых рынков", – сказал Цинцадзе.
По словам Цинцадзе, ожидается, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как и предыдущие два года.
"По данным 11 месяцев 2023 года уже зафиксированы рекордные показатели по внешней торговле, поэтому мы ожидаем, что 2023 год станет годом таких же положительных показателей, как 2021 и 2022 годы", – сказал Цинцадзе.
Кроме того, замминистра отметил, что объем экспорта за 11 месяцев превысил годовой показатель 2022 года и составил 5,6 миллиарда долларов.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.