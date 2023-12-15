https://sputnik-georgia.ru/20231215/budet-zhdat-kak-turtsiya--politolog-o-vstuplenii-gruzii-v-es-284983684.html
Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС
Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС
Все будет зависеть от политической конъюнктуры, а не от того, как Грузия будет хорошо или плохо выполнять те пункты, которые ей задали, считает политолог 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T20:38+0400
2023-12-15T20:38+0400
2023-12-15T20:38+0400
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тамар кикнадзе
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турция
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Предоставление Грузии статуса-кандидата на членство в ЕС не гарантирует ее вступления в Евросоюз в ближайшей перспективе, если взять пример Турции, которая 24 года ждет, заявила Sputnik Грузия политолог Тамар Кикнадзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам политолога, Запад очень умело подходит к вопросу и до вступления в Евросоюз выдает странам-кандидатам на членство большую стопку документов с условиями, которые зачастую просто невозможно выполнить. "И Запад использует это в своих интересах по надобности, чтоб не принять ту или иную страну. Турция старалась все выполнять, но напрасно, ее принятие считают нецелесообразным. И Турция уже сильно и не стремится, она нашла свой путь и ему следует", – отметила политолог. Тем не менее, получение статуса кандидата Грузией Кикнадзе считает важным решением и вопросом стабильности. Что готовит Евросоюз для грузин – кнут или пряник? >>"Оппозиция всегда старается внести дестабилизацию, и это был одним из важных вопросов, и он снят уже с повестки дня, нам дали статус кандидата. Наша власть ведет очень правильную политику, она ничего не фарсирует, и мы получили статус в очень хорошее для Грузии время. Грузия – важная страна и для Запада, и для России. Из-за того, что наши западные партнеры боятся, чтобы страна не свернула с западного пути, нам дали статус", – отметила она. Кикнадзе считает, что получение статуса не мешает налаживанию грузино-российских отношений, а даже наоборот, сближение Грузии с Европой может быть даже выгодно для соседней страны. Политолог считает, что политика Грузии должна быть многовекторной, а этого достичь удастся в случае, если страна будет независимой и суверенной. "А если говорить о суверенной политике, Грузии выгодно иметь хорошие отношения с Россией", – заключила она. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тамар кикнадзе, еврокомиссия, турция, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, тамар кикнадзе, еврокомиссия, турция, грузия - евросоюз
Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС
Все будет зависеть от политической конъюнктуры, а не от того, как Грузия будет хорошо или плохо выполнять те пункты, которые ей задали, считает политолог
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Предоставление Грузии статуса-кандидата на членство в ЕС не гарантирует ее вступления в Евросоюз в ближайшей перспективе, если взять пример Турции, которая 24 года ждет, заявила Sputnik Грузия политолог Тамар Кикнадзе.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
"В реальности предоставление статуса кандидата ничего не дает, если возьмем Турцию. Европейский совет признал ее в качестве страны-кандидата 24 года назад, но до сих пор Турция не стала членом ЕС. Все зависит от политической конъюнктуры. Не от того, Грузия будет хорошо или плохо выполнять те пункты, которые ей задали", – заявила Кикнадзе.
По словам политолога, Запад очень умело подходит к вопросу и до вступления в Евросоюз выдает странам-кандидатам на членство большую стопку документов с условиями, которые зачастую просто невозможно выполнить.
"И Запад использует это в своих интересах по надобности, чтоб не принять ту или иную страну. Турция старалась все выполнять, но напрасно, ее принятие считают нецелесообразным. И Турция уже сильно и не стремится, она нашла свой путь и ему следует", – отметила политолог.
Тем не менее, получение статуса кандидата Грузией Кикнадзе считает важным решением и вопросом стабильности.
"Оппозиция всегда старается внести дестабилизацию, и это был одним из важных вопросов, и он снят уже с повестки дня, нам дали статус кандидата. Наша власть ведет очень правильную политику, она ничего не фарсирует, и мы получили статус в очень хорошее для Грузии время. Грузия – важная страна и для Запада, и для России. Из-за того, что наши западные партнеры боятся, чтобы страна не свернула с западного пути, нам дали статус", – отметила она.
Кикнадзе считает, что получение статуса не мешает налаживанию грузино-российских отношений, а даже наоборот, сближение Грузии с Европой может быть даже выгодно для соседней страны.
"На Евросоюз, мне кажется, Россия смотрит не совсем отрицательно, у них главная реакция на членство в НАТО. Россия всегда говорит, что ей нужна суверенная Грузия, которая будет действовать согласно своим национальным интересам. И если такая Грузия станет членом Евросоюза, даже для России может быть этот союз выгоден", – сказала Кикнадзе.
Политолог считает, что политика Грузии должна быть многовекторной, а этого достичь удастся в случае, если страна будет независимой и суверенной.
"А если говорить о суверенной политике, Грузии выгодно иметь хорошие отношения с Россией", – заключила она.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.