https://sputnik-georgia.ru/20231215/budet-zhdat-kak-turtsiya--politolog-o-vstuplenii-gruzii-v-es-284983684.html

Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС

Будет ждать, как Турция – политолог о вступлении Грузии в ЕС

Все будет зависеть от политической конъюнктуры, а не от того, как Грузия будет хорошо или плохо выполнять те пункты, которые ей задали, считает политолог 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Предоставление Грузии статуса-кандидата на членство в ЕС не гарантирует ее вступления в Евросоюз в ближайшей перспективе, если взять пример Турции, которая 24 года ждет, заявила Sputnik Грузия политолог Тамар Кикнадзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам политолога, Запад очень умело подходит к вопросу и до вступления в Евросоюз выдает странам-кандидатам на членство большую стопку документов с условиями, которые зачастую просто невозможно выполнить. "И Запад использует это в своих интересах по надобности, чтоб не принять ту или иную страну. Турция старалась все выполнять, но напрасно, ее принятие считают нецелесообразным. И Турция уже сильно и не стремится, она нашла свой путь и ему следует", – отметила политолог. Тем не менее, получение статуса кандидата Грузией Кикнадзе считает важным решением и вопросом стабильности. Что готовит Евросоюз для грузин – кнут или пряник? >>"Оппозиция всегда старается внести дестабилизацию, и это был одним из важных вопросов, и он снят уже с повестки дня, нам дали статус кандидата. Наша власть ведет очень правильную политику, она ничего не фарсирует, и мы получили статус в очень хорошее для Грузии время. Грузия – важная страна и для Запада, и для России. Из-за того, что наши западные партнеры боятся, чтобы страна не свернула с западного пути, нам дали статус", – отметила она. Кикнадзе считает, что получение статуса не мешает налаживанию грузино-российских отношений, а даже наоборот, сближение Грузии с Европой может быть даже выгодно для соседней страны. Политолог считает, что политика Грузии должна быть многовекторной, а этого достичь удастся в случае, если страна будет независимой и суверенной. "А если говорить о суверенной политике, Грузии выгодно иметь хорошие отношения с Россией", – заключила она. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тамар кикнадзе, еврокомиссия, турция, грузия - евросоюз