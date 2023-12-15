https://sputnik-georgia.ru/20231215/eto-glupost--mer-tbilisi-uveren-chto-estakady-i-mosty-ne-reshat-problemu-probok-284981533.html

"Это глупость" – мэр Тбилиси уверен, что эстакады и мосты не решат проблему пробок

"Это глупость" – мэр Тбилиси уверен, что эстакады и мосты не решат проблему пробок

Главная причина пробок в Тбилиси – чрезмерное количество автомобилей, убежден градоначальник 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T19:09+0400

2023-12-15T19:09+0400

2023-12-15T19:09+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

каладзе - мэр "мечты"

грузинские дороги, машины и их водители

водители

пробки в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Строительство новых эстакад и мостов в Тбилиси не сможет решить проблему пробок в долгосрочной перспективе, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании сакребуло (совещательный орган) города в пятницу. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. По словам мэра, два дня назад левая и правая набережные Куры в столице были просто парализованы."О каком мосте идет речь? Должны ли мы сделать это для того, чтобы и на мосту стояли машины? Эстакады стимулируют еще большее количество автомобилей. В долгосрочной перспективе это не принесет пользы. Альтернативы тому, что мы начали, нет", – подчеркнул Каладзе. Пробки в Тбилиси стали причиной споров на заседании сакребуло>>Главная причина пробок в Тбилиси, которые являются одной из главных проблем города, – это чрезмерное количество автомобилей, заявил ранее Каладзе. По информации мэра, в час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Мэрия Тбилиси с июля 2023 года реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси" – при поддержке Немецкого банка развития (KfW). Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации, борьбу с пробками и безопасное передвижение пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", грузинские дороги, машины и их водители, водители, пробки в тбилиси