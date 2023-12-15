https://sputnik-georgia.ru/20231215/eto-glupost--mer-tbilisi-uveren-chto-estakady-i-mosty-ne-reshat-problemu-probok-284981533.html
"Это глупость" – мэр Тбилиси уверен, что эстакады и мосты не решат проблему пробок
"Это глупость" – мэр Тбилиси уверен, что эстакады и мосты не решат проблему пробок
Главная причина пробок в Тбилиси – чрезмерное количество автомобилей, убежден градоначальник 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T19:09+0400
2023-12-15T19:09+0400
2023-12-15T19:09+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
каладзе - мэр "мечты"
грузинские дороги, машины и их водители
водители
пробки в тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Строительство новых эстакад и мостов в Тбилиси не сможет решить проблему пробок в долгосрочной перспективе, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании сакребуло (совещательный орган) города в пятницу. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. По словам мэра, два дня назад левая и правая набережные Куры в столице были просто парализованы."О каком мосте идет речь? Должны ли мы сделать это для того, чтобы и на мосту стояли машины? Эстакады стимулируют еще большее количество автомобилей. В долгосрочной перспективе это не принесет пользы. Альтернативы тому, что мы начали, нет", – подчеркнул Каладзе. Пробки в Тбилиси стали причиной споров на заседании сакребуло>>Главная причина пробок в Тбилиси, которые являются одной из главных проблем города, – это чрезмерное количество автомобилей, заявил ранее Каладзе. По информации мэра, в час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Мэрия Тбилиси с июля 2023 года реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси" – при поддержке Немецкого банка развития (KfW). Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации, борьбу с пробками и безопасное передвижение пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", грузинские дороги, машины и их водители, водители, пробки в тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", грузинские дороги, машины и их водители, водители, пробки в тбилиси
"Это глупость" – мэр Тбилиси уверен, что эстакады и мосты не решат проблему пробок
Главная причина пробок в Тбилиси – чрезмерное количество автомобилей, убежден градоначальник
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Строительство новых эстакад и мостов в Тбилиси не сможет решить проблему пробок в долгосрочной перспективе, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании сакребуло (совещательный орган) города в пятницу.
Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров.
"Кто хочет решить проблемы движения больше нас? Часто говорят, пусть делают эстакады, переходные мосты. Это глупость!" – заявил Каладзе.
По словам мэра, два дня назад левая и правая набережные Куры в столице были просто парализованы.
"О каком мосте идет речь? Должны ли мы сделать это для того, чтобы и на мосту стояли машины? Эстакады стимулируют еще большее количество автомобилей. В долгосрочной перспективе это не принесет пользы. Альтернативы тому, что мы начали, нет", – подчеркнул Каладзе.
Главная причина пробок в Тбилиси, которые являются одной из главных проблем города, – это чрезмерное количество автомобилей, заявил ранее Каладзе. По информации мэра, в час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей.
По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей.
Мэрия Тбилиси с июля 2023 года реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси" – при поддержке Немецкого банка развития (KfW). Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации, борьбу с пробками и безопасное передвижение пассажиров.