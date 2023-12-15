https://sputnik-georgia.ru/20231215/probki-v-tbilisi-stali-prichinoy-sporov-na-zasedanii-sakrebulo-284975119.html

Пробки в Тбилиси стали причиной споров на заседании сакребуло

Пробки в Тбилиси стали причиной споров на заседании сакребуло

Глава сакребуло отключил микрофон оппозиционному политику 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T14:49+0400

2023-12-15T14:49+0400

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георгий ткемаладзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Одна из самых острых проблем Тбилиси – автомобильные пробки – стала причиной споров на заседании сакребуло (совещательный орган) столицы, в ходе которого мэр столицы Каха Каладзе представил отчет о проделанной работе за 2023 год и рассматривался бюджет столицы на 2024 год. Спор последовал за выступлением председателя оппозиционной фракции "Единое национальное движение" (ЕНД) в сакребуло Ираклия Надирадзе, в ходе которого он спросил мэра , как можно решить эту проблему пробок в столице.На этом речь оппозиционера прервал председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе, и сказал Надирадзе, что возможность оценки у него будет попозже и что вначале он должен задать вопрос. После этого Надирадзе продолжил свое выступление и заявил, что представителям власти не нравится говорить о пробках на дорогах. "Вы не можете справиться с проблемой пробок на дорогах и мы должны так просто оставить это? Поскольку мы не увидели решения ни в вашем отчете, и ни в бюджете на следующий год. Есть предложение, чтобы мы пересели на общественный транспорт. Войдешь в автобус – давка, в метро давка, в маршрутке тоже давка, если вообще поднимешься. Что поможет общественному транспорту?" – сказал Надирадзе. На этом председатель сакребуло отключил у него микрофон, после чего Надирадзе покинул зал заседания в знак протеста. План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Главная причина пробок в Тбилиси, которые являются одной из главных проблем города, это чрезмерное количество автомобилей, заявил ранее Каладзе. По информации мэра, в час пик по Тбилиси передвигается 650 тысяч автомобилей. По данным МВД, число зарегистрированных в Грузии легковых автомобилей с активным статусом составило 657,7 тысячи, тогда как в начале 2023 года в Грузии было 639,7 тысячи таких автомобилей. Мэрия Тбилиси с июля 2023 года реализует новый проект – "Устойчивая городская мобильность в Тбилиси" – при поддержке Немецкого банка развития (KfW). Он направлен на развитие транспортной инфраструктуры города и соответствующих услуг, а также улучшение экологической ситуации, борьбу с пробками и безопасное передвижение пассажиров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий надирадзе, каха каладзе, георгий ткемаладзе, единое национальное движение