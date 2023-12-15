https://sputnik-georgia.ru/20231215/eto-iz-oblasti-fantastiki--meliya-o-vozmozhnom-sotrudnichestve-s-saakashvili-284971643.html
"Это из области фантастики" – Мелия о возможном сотрудничестве с Саакашвили
"Это из области фантастики" – Мелия о возможном сотрудничестве с Саакашвили
Мелия намерен принять участие в парламентских выборах 2024 года от новой партии 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T13:47+0400
2023-12-15T13:47+0400
2023-12-15T13:47+0400
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михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, покинувший партию на прошлой неделе, исключает сотрудничество с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в одной партии. Мелия объявил об уходе из партии 7 декабря и заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической силы, которая, по его словам, сделает многое для грузинской демократии. По словам Мелия, он намерен принять участие в парламентских выборах 2024 года от партии, презентация которой состоится в начале будущего года. Долгоиграющий конфликтО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение
грузия, политика, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение
"Это из области фантастики" – Мелия о возможном сотрудничестве с Саакашвили
Мелия намерен принять участие в парламентских выборах 2024 года от новой партии
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Бывший председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, покинувший партию на прошлой неделе, исключает сотрудничество с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в одной партии.
Мелия объявил об уходе из партии 7 декабря и заявил, что в ближайшее время начнется работа над основанием новой политической силы, которая, по его словам, сделает многое для грузинской демократии.
"Я полностью исключаю сотрудничество с ним (Саакашвили – ред.) в одной партии, в будущем, когда-либо – это невозможно. Это будет просто невероятно, из области фантастики", – заявил Мелия.
По словам Мелия, он намерен принять участие в парламентских выборах 2024 года от партии, презентация которой состоится в начале будущего года.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.