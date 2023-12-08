https://sputnik-georgia.ru/20231208/natsdvizhenie-treschit-po-shvam-proval-plana-saakashvili-i-teatralnyy-ukhod-meliya-284784066.html
План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам
План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам
Мелия не простили то, что он не сделал освобождение Саакашвили первостепенной задачей партии 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T12:03+0400
2023-12-08T12:03+0400
2023-12-08T13:55+0400
грузия
политика
аналитика
михаил саакашвили
ника мелия
давид кезерашвили
единое национальное движение
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"Черная полоса" в самой крупной оппозиционной силе Грузии "Единое национальное движение, начавшаяся еще в 2021 году, к концу 2023 года превратилась в некий грозовой вал, который угрожает окончательно утопить некогда самую успешную политическую силу в стране. Сейчас партия фактически подошла к грани раскола и стала терять самое ценное, что может быть у политической силы – человеческий актив. Распад начался с организации в Батуми и потихоньку, как эрозия, распространяется. Дошло до того, что одна из самых влиятельных фигур в партии, ее экс-председатель Ника Мелия объявил об уходе из-за неформального управления. Рейтинги самой партии также, как и число ее членов, стремительно опускается вниз. Судя по последним опросам, на будущих выборах "Нацдвижение" покажет свой исторический минимум, даже несмотря на декларирование принимаемых в обществе прозападных ценностей и обозначение волнующих грузинскую политическую общественность проблем. У причины такого развития событий есть конкретное имя – Михаил Саакашвили, основатель партии, экс-президент Грузии и осужденный на должностные преступления по самым резонансным событиям в Грузии в период его правления. Несостоявшийся триумф Правление "Нацвижения" закончилось 10 лет назад, и у населения в свое время боявшегося или обожествлявшего "Мишу", как по свойски зовут в народе Саакашвили, было достаточно времени на то, чтобы переоценить события и его роль в них. Сам же Саакашвили за это время потерял возможность оказывать влияние на страну. Как гражданин Украины Саакашвили не имеет права заниматься в Грузии никакой политической деятельностью, вступать или возглавлять партию, а также ее финансировать, но все же он до сих пор прочно ассоциируется с "Нацдвижением". Между тем, его рейтинг, согласно опросам авторитетных организаций, за 10 лет сильно упал.Именно поэтому возвращение Саакашвили в Грузию перед выборами в органы местной власти в октябре 2021 года, где он уже был осужден по нескольким уголовным делам, не принесло ожидаемого результата. "Нацдвижение" выборы проиграло. Ника Мелия ответил на вопрос, уходит ли он из "Нацдвижения">>Да и арест спустя два дня после возвращения с последующей голодовкой тоже не дал ощутимого результата – народ так и не встал на защиту Саакашвили, и он остался в заключении. Виновного в провале нашли быстро. Им стал Ника Мелия, на то время председатель партии и чуть ли не самая популярная фигура в оппозиции. Мелия к возвращению Саакашвили отнесся осторожно, да и предвыборная гонка за посты мэров во втором туре была более приоритетной. Лидер партии направил все свое внимание на будущие альянсы, и вопрос Саакашвили отошел на второй план – партия провела лишь несколько акций с требованием освобождения экс-президента. Позже и вовсе внимание партии переключились на объединение с другими оппозиционными силами в вопросе поддержки Украины, и таким образом вопрос Саакашвили стал сильно терять актуальность. Новый серый кардинал А пока Саакашвили всячески боролся с падающим рейтингом путем то возобновления голодовки, то письмами, то яркими выступлениями в суде, в "Едином национальном движении" началась масштабная кулуарная игра, которую возглавил экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили долгое время оставался в тени даже в период правления "Нацдвижения". Он был одним из самых старых соратников Саакашвили еще со времен работы последнего в министерстве юстиции в 2001-2002 годах и следовал за ним вплоть до конца 2008 года сначала в сакребуло, а после в правительстве страны. Позже Кезерашвили занялся бизнесом. Его партнерами по бизнесу были члены семей лидеров "Нацдвижения", в том числе некогда главного "серого кардинала" партии Гиги Бокерия. В 2019 году Кезерашвили вновь решил поиграть в политику и основал телеканал "Формула", взяв ведущими журналистов, которые сыграли не последнюю роль в крахе правления "Нацдвижения". При этом Кезерашвили, кстати разыскиваемый в Грузии за растрату миллионов из бюджета министерства обороны, занялся "Нацдвижением". Уже ни для кого не секрет, что сегодня именно он кулуарно управляет этой партией. Подтверждением тому служат поездки к нему председателя партии Левана Хабеишвили и других членов политсовета партии. Правда цели бывшего министра обороны остаются загадкой даже для сведущих в политике экспертов.Начало конца или странный символизм Что касается внутренней кухни "Нацдвижения", так там страсти бурлят уже почти два года. Градус накалился до предела после того, как в феврале 2023 года внутрипартийные выборы выиграл поддерживаемый Леван Хабеишвили "денежным мешком", то есть Давидом Кезерашвили. Хабеишвили, как и Кезерашвили, является человеком Саакашвили и именно в его президентской администрации начал свою как политическую, так и трудовую карьеру. Немудрено, что как раз Хабеишвили и сыграл роль рупора против Мелия, обвинив его в пассивности в вопросе Саакашвили. Хабеишвили поддержала практически вся "старая гвардия", включая Кезерашвили и его старых коллеги по правительству – Гию Барамидзе, Вано Мерабишвили и других, чьи имена ассоциируются в обществе с правлением Саакашвили и "Нацдвижения". Став председателем партии, Хабеишвили стал проводить партийные чистки на низком уровне, что привело к открытому противостоянию между двумя лагерями.Мелия же запустил свою игру: начал тихо, без телекамер проводить встречи с активистами в регионах и обсуждать свои дальнейшие действия. Пока в главной оппозиционной партии Грузии неразбериха: "Лело" задумала коалицию>>Тогда Саакашвили пошел ва-банк и предложил партии принять манифест. Сам по себе документ был безобидным и похожим на предвыборную декларацию, если бы не один пункт, который скорее был похож на скрытое послание не желающему садиться за стол переговоров Мелия. В этом пункте речь шла о том, что все решения в партии принимаются при непосредственном участии ее членов, в том числе и формирование партийных списков и кандидатов в члены правительства путем голосования. Также в манифесте был намек на ультиматум, с которым должны были согласиться подписавшиеся – о безоговорочном признании Хабеишвили председателем партии и авторитета созданного им политсовета, а также лидерства Саакашвили. Время и атмосфера церемонии подписания манифеста Саакашвили были одновременно символичными и странными. Мероприятие было решено провести в годовщину "революции роз" (23 ноября 2003 года), приведшей "Нацдвижение" к власти, правда в полумраке и с красным освещением, что больше подходило под определение "темные и кровавые времена", так часто используемое лидерами правящей партии "Грузинская мечта", чем под определение "светлого будущего демократии", о котором говорили с трибуны. Депутат рассказал о шансах "Нацдвижения" на парламентских выборах в Грузии>>Мелия и его команда на подписание манифеста не пришли, что стало для Хабеишвили последней каплей. Спустя несколько дней он объявил об исключении своего главного партийного оппонента из партии. А еще через несколько дней Хабеишвили представил расширенный состав политсовета, включив туда множество преданных Саакашвили и "старой гвардии" людей. Кульминацией всей этой внутриполитической борьбы стало сделанное Никой Мелия 7 декабря заявление об уходе из партии. Он назвал всю политическую систему в Грузии порочной и обвинил две крупнейшие партии страны (правящую и "Нацдвижение") в том, что они управляются из-за кулис. Вскоре, как сказал сам Мелия, он создаст новую партию и с ней пойдет на парламентские выборы 2024 года. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже высказали мнение, что Кезерашвили специально играет на понижение рейтинга "Нацдвижения", чтобы заняться продвижением будущей оппозиционной силы. В этой организации окажутся президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмена Нино Ломджария. К чему приведут все эти события станет понятно уже к лету следующего года, когда в стране уже официально стартует предвыборная кампания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение
грузия, политика, аналитика, михаил саакашвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение
План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам
12:03 08.12.2023 (обновлено: 13:55 08.12.2023)
Мелия не простили то, что он не сделал освобождение Саакашвили первостепенной задачей партии
"Черная полоса" в самой крупной оппозиционной силе Грузии "Единое национальное движение, начавшаяся еще в 2021 году, к концу 2023 года превратилась в некий грозовой вал, который угрожает окончательно утопить некогда самую успешную политическую силу в стране.
Сейчас партия фактически подошла к грани раскола и стала терять самое ценное, что может быть у политической силы – человеческий актив. Распад начался с организации в Батуми и потихоньку, как эрозия, распространяется. Дошло до того, что одна из самых влиятельных фигур в партии, ее экс-председатель Ника Мелия объявил об уходе из-за неформального управления.
Рейтинги самой партии также, как и число ее членов, стремительно опускается вниз. Судя по последним опросам, на будущих выборах "Нацдвижение" покажет свой исторический минимум, даже несмотря на декларирование принимаемых в обществе прозападных ценностей и обозначение волнующих грузинскую политическую общественность проблем.
У причины такого развития событий есть конкретное имя – Михаил Саакашвили, основатель партии, экс-президент Грузии и осужденный на должностные преступления по самым резонансным событиям в Грузии в период его правления.
Правление "Нацвижения" закончилось 10 лет назад, и у населения в свое время боявшегося или обожествлявшего "Мишу", как по свойски зовут в народе Саакашвили, было достаточно времени на то, чтобы переоценить события и его роль в них.
Сам же Саакашвили за это время потерял возможность оказывать влияние на страну.
Как гражданин Украины Саакашвили не имеет права заниматься в Грузии никакой политической деятельностью, вступать или возглавлять партию, а также ее финансировать, но все же он до сих пор прочно ассоциируется с "Нацдвижением". Между тем, его рейтинг, согласно опросам авторитетных организаций, за 10 лет сильно упал.
Именно поэтому возвращение Саакашвили в Грузию перед выборами в органы местной власти в октябре 2021 года, где он уже был осужден по нескольким уголовным делам, не принесло ожидаемого результата. "Нацдвижение" выборы проиграло.
Да и арест спустя два дня после возвращения с последующей голодовкой тоже не дал ощутимого результата – народ так и не встал на защиту Саакашвили, и он остался в заключении.
Виновного в провале нашли быстро. Им стал Ника Мелия, на то время председатель партии и чуть ли не самая популярная фигура в оппозиции.
Мелия к возвращению Саакашвили отнесся осторожно, да и предвыборная гонка за посты мэров во втором туре была более приоритетной. Лидер партии направил все свое внимание на будущие альянсы, и вопрос Саакашвили отошел на второй план – партия провела лишь несколько акций с требованием освобождения экс-президента.
Позже и вовсе внимание партии переключились на объединение с другими оппозиционными силами в вопросе поддержки Украины, и таким образом вопрос Саакашвили стал сильно терять актуальность.
А пока Саакашвили всячески боролся с падающим рейтингом путем то возобновления голодовки, то письмами, то яркими выступлениями в суде, в "Едином национальном движении" началась масштабная кулуарная игра, которую возглавил экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
Кезерашвили долгое время оставался в тени даже в период правления "Нацдвижения". Он был одним из самых старых соратников Саакашвили еще со времен работы последнего в министерстве юстиции в 2001-2002 годах и следовал за ним вплоть до конца 2008 года сначала в сакребуло, а после в правительстве страны. Позже Кезерашвили занялся бизнесом. Его партнерами по бизнесу были члены семей лидеров "Нацдвижения", в том числе некогда главного "серого кардинала" партии Гиги Бокерия.
В 2019 году Кезерашвили вновь решил поиграть в политику и основал телеканал "Формула", взяв ведущими журналистов, которые сыграли не последнюю роль в крахе правления "Нацдвижения".
При этом Кезерашвили, кстати разыскиваемый в Грузии за растрату миллионов из бюджета министерства обороны, занялся "Нацдвижением". Уже ни для кого не секрет, что сегодня именно он кулуарно управляет этой партией. Подтверждением тому служат поездки к нему председателя партии Левана Хабеишвили и других членов политсовета партии.
Правда цели бывшего министра обороны остаются загадкой даже для сведущих в политике экспертов.
Начало конца или странный символизм
Что касается внутренней кухни "Нацдвижения", так там страсти бурлят уже почти два года. Градус накалился до предела после того, как в феврале 2023 года внутрипартийные выборы выиграл поддерживаемый Леван Хабеишвили "денежным мешком", то есть Давидом Кезерашвили.
Хабеишвили, как и Кезерашвили, является человеком Саакашвили и именно в его президентской администрации начал свою как политическую, так и трудовую карьеру.
Немудрено, что как раз Хабеишвили и сыграл роль рупора против Мелия, обвинив его в пассивности в вопросе Саакашвили.
Хабеишвили поддержала практически вся "старая гвардия", включая Кезерашвили и его старых коллеги по правительству – Гию Барамидзе, Вано Мерабишвили и других, чьи имена ассоциируются в обществе с правлением Саакашвили и "Нацдвижения".
Став председателем партии, Хабеишвили стал проводить партийные чистки на низком уровне, что привело к открытому противостоянию между двумя лагерями.
Мелия же запустил свою игру: начал тихо, без телекамер проводить встречи с активистами в регионах и обсуждать свои дальнейшие действия.
Тогда Саакашвили пошел ва-банк и предложил партии принять манифест. Сам по себе документ был безобидным и похожим на предвыборную декларацию, если бы не один пункт, который скорее был похож на скрытое послание не желающему садиться за стол переговоров Мелия. В этом пункте речь шла о том, что все решения в партии принимаются при непосредственном участии ее членов, в том числе и формирование партийных списков и кандидатов в члены правительства путем голосования.
Также в манифесте был намек на ультиматум, с которым должны были согласиться подписавшиеся – о безоговорочном признании Хабеишвили председателем партии и авторитета созданного им политсовета, а также лидерства Саакашвили.
Время и атмосфера церемонии подписания манифеста Саакашвили были одновременно символичными и странными. Мероприятие было решено провести в годовщину "революции роз" (23 ноября 2003 года), приведшей "Нацдвижение" к власти, правда в полумраке и с красным освещением, что больше подходило под определение "темные и кровавые времена", так часто используемое лидерами правящей партии "Грузинская мечта", чем под определение "светлого будущего демократии", о котором говорили с трибуны.
Мелия и его команда на подписание манифеста не пришли, что стало для Хабеишвили последней каплей. Спустя несколько дней он объявил об исключении своего главного партийного оппонента из партии.
А еще через несколько дней Хабеишвили представил расширенный состав политсовета, включив туда множество преданных Саакашвили и "старой гвардии" людей.
Кульминацией всей этой внутриполитической борьбы стало сделанное Никой Мелия 7 декабря заявление об уходе из партии. Он назвал всю политическую систему в Грузии порочной и обвинил две крупнейшие партии страны (правящую и "Нацдвижение") в том, что они управляются из-за кулис.
Вскоре, как сказал сам Мелия, он создаст новую партию и с ней пойдет на парламентские выборы 2024 года.
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже высказали мнение, что Кезерашвили специально играет на понижение рейтинга "Нацдвижения", чтобы заняться продвижением будущей оппозиционной силы. В этой организации окажутся президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмена Нино Ломджария.
К чему приведут все эти события станет понятно уже к лету следующего года, когда в стране уже официально стартует предвыборная кампания.