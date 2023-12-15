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https://sputnik-georgia.ru/20231215/ilkham-aliev-ofitsialno-stal-kandidatom-v-prezidenty-ot-pravyaschey-partii-284984138.html
Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты от правящей партии
Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты от правящей партии
Соответствующее решение было принято сегодня на расширенном заседании правления ПЕА 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T21:25+0400
2023-12-15T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от правящей в республике партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщил Sputnik Азербайджан.Соответствующее решение было принято сегодня на расширенном заседании правления ПЕА.В ходе проведенного голосования кандидатура Ильхама Алиева была утверждена единогласно.Также правящая партия назначила полномочных представителей кандидата в президенты на внеочередных выборах.Им стали зампреды ПЕА Таир Будагов и Али Ахмедов.Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане &gt;&gt;Заместитель руководителя Центрального Аппарата партии Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.О том, что кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах в стране станет Ильхам Алиев, сообщил на днях заместитель председателя ПЕА – руководитель ее центрального аппарата Таир Будагов.Граждане, переселенные на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, также включены в списки избирателей, отметил он.По словам Будагова, население этих территорий также будет участвовать во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.Соответствующее распоряжение подписал глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.Согласно информации, Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить назначение внеочередных выборов президента АР на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом республики.Напомним, что в последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Согласно законодательству, выборы проходят в третью среду октября, что означает, что они должны были пройти 17 октября. Однако голосование было перенесено на 11 апреля указом президента в феврале 2018 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, президентские выборы
в мире, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, президентские выборы

Ильхам Алиев официально стал кандидатом в президенты от правящей партии

21:25 15.12.2023
© photo : press-service of the Tbilisi City HallИльхам Алиев
Ильхам Алиев - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2023
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
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Соответствующее решение было принято сегодня на расширенном заседании правления ПЕА
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от правящей в республике партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), сообщил Sputnik Азербайджан.
Соответствующее решение было принято сегодня на расширенном заседании правления ПЕА.
В ходе проведенного голосования кандидатура Ильхама Алиева была утверждена единогласно.
Также правящая партия назначила полномочных представителей кандидата в президенты на внеочередных выборах.
Им стали зампреды ПЕА Таир Будагов и Али Ахмедов.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане >>
Заместитель руководителя Центрального Аппарата партии Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.
О том, что кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах в стране станет Ильхам Алиев, сообщил на днях заместитель председателя ПЕА – руководитель ее центрального аппарата Таир Будагов.
Граждане, переселенные на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, также включены в списки избирателей, отметил он.
По словам Будагова, население этих территорий также будет участвовать во внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.
Соответствующее распоряжение подписал глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
Согласно информации, Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить назначение внеочередных выборов президента АР на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом республики.
Напомним, что в последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Согласно законодательству, выборы проходят в третью среду октября, что означает, что они должны были пройти 17 октября. Однако голосование было перенесено на 11 апреля указом президента в феврале 2018 года.
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