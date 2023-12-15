https://sputnik-georgia.ru/20231215/prezident-gruzii-byla-v-avangarde-sabotazha-protiv-statusa-kandidata-v-es--kobakhidze-284979415.html
Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе
Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе
Президент Грузии ничем не отличается от радикальной оппозиции, считает политик 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T17:03+0400
2023-12-15T17:03+0400
2023-12-15T17:09+0400
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тбилиси
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция делала все возможное, чтобы помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а президент Саломе Зурабишвили была в авангарде этого саботажа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. По этому случаю 15 декабря на Площади Свободы в центре Тбилиси запланировано праздничное мероприятие. По словам Кобахидзе, сегодняшнее мероприятие посвящено людям, которые сделали все возможное, чтобы Грузия получила статус кандидата. "Радикальной оппозицией" и коллективным "Нацдвижением" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе
17:03 15.12.2023 (обновлено: 17:09 15.12.2023)
Президент Грузии ничем не отличается от радикальной оппозиции, считает политик
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция делала все возможное, чтобы помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а президент Саломе Зурабишвили была в авангарде этого саботажа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. По этому случаю 15 декабря на Площади Свободы в центре Тбилиси запланировано праздничное мероприятие. По словам Кобахидзе, сегодняшнее мероприятие посвящено людям, которые сделали все возможное, чтобы Грузия получила статус кандидата.
"Что касается радикальной оппозиции, то они сделали все, чтобы помешать стране получить статус кандидата. В том числе в авангарде этого саботажа была Саломе Зурабишвили. Конечно, таким людям нечего делать на торжественном мероприятии... Тем более им нечего делать на торжественной сцене. Это наша твердая позиция", – заявил Кобахидзе.
"Радикальной оппозицией" и коллективным "Нацдвижением" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.