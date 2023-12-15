https://sputnik-georgia.ru/20231215/prezident-gruzii-byla-v-avangarde-sabotazha-protiv-statusa-kandidata-v-es--kobakhidze-284979415.html

Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе

Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе

Президент Грузии ничем не отличается от радикальной оппозиции, считает политик 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T17:03+0400

2023-12-15T17:03+0400

2023-12-15T17:09+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Радикальная оппозиция делала все возможное, чтобы помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а президент Саломе Зурабишвили была в авангарде этого саботажа, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. По этому случаю 15 декабря на Площади Свободы в центре Тбилиси запланировано праздничное мероприятие. По словам Кобахидзе, сегодняшнее мероприятие посвящено людям, которые сделали все возможное, чтобы Грузия получила статус кандидата. "Радикальной оппозицией" и коллективным "Нацдвижением" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение