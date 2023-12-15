https://sputnik-georgia.ru/20231215/poluchenie-statusa-kandidata-ne-otkroet-gruzii-dveri-v-evrosoyuz---ekspert-284976399.html

Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт

Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт

Эксперт напомнил, что Евросоюз не собирается расширяться до 2030 года 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T15:27+0400

2023-12-15T15:27+0400

2023-12-15T15:41+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

единое национальное движение

еврокомиссия

петре мамрадзе

украина

молдова

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23475/89/234758960_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_e2d3c58245e68214fecaec4d0c9e24c9.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюза никак не повлияет на вступление страны в объединение, заявил Sputnik Грузия директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Политолог пояснил, что Грузию от членства в ЕС отдаляет проблема территориальной целостности.Как отметил Мамрадзе, со странами с такими вызовами серьезный разговор о членстве в ЕС не ведется. Кроме того, Мамрадзе заострил внимание и на положительных аспектах для Грузии с получением статуса-кандидата. В первую очередь – это провал плана госпереворота в стране, который намеревались осуществить сторонники партии, основанной осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", считает эксперт. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам эксперта, план, по которому после того, как митингующие прорвутся в парламент и захватят власть и т. д., провалился, хотя и был обречен на провал, даже если бы Грузии не присвоили статус. Между тем в получении статуса кандидата эксперт видит и много полезного, так как Грузии дается возможность получения кредитов и грантов для реализации различных программ, в том числе образования и здравоохранения. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата>>Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, еврокомиссия, петре мамрадзе, украина, молдова, азербайджан, грузия - евросоюз, евросоюз, аналитика