https://sputnik-georgia.ru/20231215/poluchenie-statusa-kandidata-ne-otkroet-gruzii-dveri-v-evrosoyuz---ekspert-284976399.html
Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт
Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт
Эксперт напомнил, что Евросоюз не собирается расширяться до 2030 года 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T15:27+0400
2023-12-15T15:27+0400
2023-12-15T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюза никак не повлияет на вступление страны в объединение, заявил Sputnik Грузия директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. Политолог пояснил, что Грузию от членства в ЕС отдаляет проблема территориальной целостности.Как отметил Мамрадзе, со странами с такими вызовами серьезный разговор о членстве в ЕС не ведется. Кроме того, Мамрадзе заострил внимание и на положительных аспектах для Грузии с получением статуса-кандидата. В первую очередь – это провал плана госпереворота в стране, который намеревались осуществить сторонники партии, основанной осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", считает эксперт. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам эксперта, план, по которому после того, как митингующие прорвутся в парламент и захватят власть и т. д., провалился, хотя и был обречен на провал, даже если бы Грузии не присвоили статус. Между тем в получении статуса кандидата эксперт видит и много полезного, так как Грузии дается возможность получения кредитов и грантов для реализации различных программ, в том числе образования и здравоохранения. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата>>Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, еврокомиссия, петре мамрадзе, украина, молдова, азербайджан, грузия - евросоюз, евросоюз, аналитика
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, еврокомиссия, петре мамрадзе, украина, молдова, азербайджан, грузия - евросоюз, евросоюз, аналитика
Получение статуса кандидата не откроет Грузии двери в Евросоюз – эксперт
15:27 15.12.2023 (обновлено: 15:41 15.12.2023)
Эксперт напомнил, что Евросоюз не собирается расширяться до 2030 года
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюза никак не повлияет на вступление страны в объединение, заявил Sputnik Грузия директор Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
"Скажу со всей ответственностью, что присвоение статуса никоим образом не означает, что в каком-то обозримом будущем страну, в данном случае Грузию, примут в состав Евросоюза как полноправного члена", – завил Мамрадзе.
Политолог пояснил, что Грузию от членства в ЕС отдаляет проблема территориальной целостности.
"Особенно, когда нарушена территориальная целостность, когда на территории Грузии имеются мощные российские базы, и Россия признает эти территории независимыми государствами, и мы знаем, что инциденты бывают достаточно часто. И по сравнению с тем, что у нас нет делимитации границ ни с Азербайджаном, ни с Арменией, это мелочь, но очень важный факт", – сказал он.
Как отметил Мамрадзе, со странами с такими вызовами серьезный разговор о членстве в ЕС не ведется.
"Но, будущее такое дело, что не поддается прогнозированию. Все возможно в отдаленном будущем. Напомню, что Евросоюз сам по себе и не собирается думать о расширении до 2030 года", – отметил Мамрадзе.
Кроме того, Мамрадзе заострил внимание и на положительных аспектах для Грузии с получением статуса-кандидата. В первую очередь – это провал плана госпереворота в стране, который намеревались осуществить сторонники партии, основанной осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение", считает эксперт.
"Предоставление статуса выразилось и выражается в том, что "нацисты" Саакашвили (сторонники партии "Единое нацдвижение" – ред.), все, кто выступает даже как другие партии, но на самом деле являются частью "нацистов" или их сообщниками, у них, как мыльный пузырь, лопнула вся подготовка к тому, что выйдут люди, молодежь, недовольные неполучением статуса, и они возглавят протестные акции, попытаются ворваться в парламент", – считает Мамрадзе.
По словам эксперта, план, по которому после того, как митингующие прорвутся в парламент и захватят власть и т. д., провалился, хотя и был обречен на провал, даже если бы Грузии не присвоили статус.
"Я внимательно, пристально отслеживаю настроения в обществе и могу сказать, и это подтверждается многочисленными опросами зарубежных организаций, у них бы этого не получилось, но они к этому готовились, они на это рассчитывали", – отметил он.
Между тем в получении статуса кандидата эксперт видит и много полезного, так как Грузии дается возможность получения кредитов и грантов для реализации различных программ, в том числе образования и здравоохранения.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.