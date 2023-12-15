https://sputnik-georgia.ru/20231215/v-gruzii-prinyat-obnovlennyy-zakon-o-turizme--glavnye-novshestva--284973459.html
В Грузии принят обновленный закон о туризме – главные новшества
В Грузии принят обновленный закон о туризме – главные новшества
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент в третьем, окончательном чтении утвердил обновленный закон "О туризме", согласно которому в Грузии по-новому будут... 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T15:06+0400
2023-12-15T15:06+0400
2023-12-15T15:06+0400
туризм
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент в третьем, окончательном чтении утвердил обновленный закон "О туризме", согласно которому в Грузии по-новому будут регулировать туристическую деятельность в стране. Согласно новому закону "О туризме", все туроператоры, турагенты, предлагающие комбинированные туристические услуги, гиды, предоставляющие размещение и экскурсии, проводники будут обязаны регистрировать свою деятельность в Реестре экономической деятельности.При этом в реестр попадут как данные о создании компании, деятельности, так и любые изменения в компании.Данные обо всех занимающихся туристической деятельностью в Грузии будут предоставляться Национальной администрации туризма.Осуществление деятельности без регистрации в реестре будет караться штрафом в размере 500 лари.Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря>>Кроме того, вводится контроль за агротуризмом и винным туризмом в Грузии. Соответствующие изменения предусмотрены новым законом о туризме. Согласно проекту, правительство Грузии должно до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью. При этом правительство также разработает специальные процедуры для получения подобного права.А также в Грузии с 1 июня 2024 года будет введено обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию.Как будет выдаваться страховка и на какой срок, определит правительство Грузии специальным постановлением. Оно же определит минимальную стоимость страхового пакета.При этом туроператоры будут обязаны информировать туристов о тратах на страховку.Государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования. Штраф составит 300 лари. Что касается гидов, их обязательное сертифицирование и штрафы за работу без сертификата вступят в силу в 2027 году.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря – 2,6859 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, парламент грузии
туризм, грузия, новости, тбилиси, парламент грузии
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент в третьем, окончательном чтении утвердил обновленный закон "О туризме", согласно которому в Грузии по-новому будут регулировать туристическую деятельность в стране.
Согласно новому закону "О туризме", все туроператоры, турагенты, предлагающие комбинированные туристические услуги, гиды, предоставляющие размещение и экскурсии, проводники будут обязаны регистрировать свою деятельность в Реестре экономической деятельности.
При этом в реестр попадут как данные о создании компании, деятельности, так и любые изменения в компании.
Данные обо всех занимающихся туристической деятельностью в Грузии будут предоставляться Национальной администрации туризма.
Осуществление деятельности без регистрации в реестре будет караться штрафом в размере 500 лари.
Кроме того, вводится контроль за агротуризмом и винным туризмом в Грузии. Соответствующие изменения предусмотрены новым законом о туризме.
Согласно проекту, правительство Грузии должно до 1 июня 2024 года разработать правила предоставления субъектам права заниматься подобной деятельностью. При этом правительство также разработает специальные процедуры для получения подобного права.
А также в Грузии с 1 июня 2024 года будет введено обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для всех визитеров, посещающих Грузию.
Как будет выдаваться страховка и на какой срок, определит правительство Грузии специальным постановлением. Оно же определит минимальную стоимость страхового пакета.
При этом туроператоры будут обязаны информировать туристов о тратах на страховку.
Государство будет штрафовать всех визитеров, желающих обойти правила и нарушить требование официального страхования. Штраф составит 300 лари.
Что касается гидов, их обязательное сертифицирование и штрафы за работу без сертификата вступят в силу в 2027 году.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря – 2,6859 GEL/$1.