https://sputnik-georgia.ru/20231215/v-gruzii-uprazdnyat-starye-udostovereniya-lichnosti-s-leta-2024-goda-284983468.html

В Грузии упразднят старые удостоверения личности с лета 2024 года

В Грузии упразднят старые удостоверения личности с лета 2024 года

Все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными, которые указаны в старых документах 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Удостоверения личности, выданные гражданам Грузии и иностранцам до 28 июля 2011 года, будут упразднены с 1 июля 2024 года, соответствующие поправки принял парламент в третьем окончательном чтении. Согласно поправкам в закон "О правилах регистрации, выдачи паспортов и удостоверений личности (проживания) гражданам Грузии и проживающим в Грузии иностранцам", все удостоверения, которые лица получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, станут недействительными с 1 июля 2024 года. Согласно документу, все владельцы упраздненных устаревших удостоверений личности получат новые документы с теми же данными, которые указаны в старых документах. Спикер парламента Грузии разъяснил важность аннулирования старых удостоверений личности >>По последним данным на 16 ноября 2023 года, удостоверения старого образца есть у 217 766 граждан, при этом у 30 573 есть, помимо старого удостоверения, действующий загранпаспорт. В Грузии продолжают выдавать удостоверения старого типа до сегодняшнего дня. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. Кого коснется упразднение удостоверений личности в Грузии – подробности проекта>>По ID-карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию и Армению, а также на Украину при посещении страны на самолете.

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грузия, новости, общество, парламент грузии, бесплатные удостоверения личности