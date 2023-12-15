https://sputnik-georgia.ru/20231215/v-tbilisi-poetapno-zamenyat-starye-vagony-metro--mer-284985047.html

В Тбилиси поэтапно заменят старые вагоны метро – мэр

В Тбилиси поэтапно заменят старые вагоны метро – мэр

Когда срок эксплуатации старых вагонов закончится, будут введены в эксплуатацию новые вагоны метрополитена, заявил мэр Тбилиси 15.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

экономика

каха каладзе

тбилисский метрополитен

сакребуло тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси поэтапно заменит старые вагоны метро, у которых завершится ресурс передвижения, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в сакребуло (горсовет). Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, правительство выделит 475 млн евро из госбюджета на обновление вагонов Тбилисского метро. После проведения исследования рынка будет проведен международный тендер, в котором примут участие высококвалифицированные и опытные иностранные компании, производящие вагоны метро и пригородные поезда (электрички). По его словам, когда срок эксплуатации старых вагонов закончится, будут введены в эксплуатацию новые вагоны метрополитена. Какая компания будет поставлять в страну новые вагоны, станет известно после проведения тендера на закупку. "Что это будет за компания, на этот раз у меня нет ответа, поскольку тендер еще не объявлен. Мы начали ценовое исследование, после чего объявим тендер на закупку и узнаем, какая компания будет поставщиком", – сказал Каладзе. Проект на 500 млн евро – в Тбилиси обновят вагоны метро >>Как ранее заявил градоначальник, в рамках проекта обновления вагонов метро планируется закупка 212 единиц современных вагонов метро международного стандарта, которые будут поэтапно поставлены в Грузию. Замена устаревших вагонов произойдет в течение последующих 15 лет. Мэр пояснил, что 212 вагонов – это 45 поездов. Согласно проекту, для линии Сабуртало предназначено 13 единиц 4-вагонных поездов, а для линии Ахметели-Варкетили – 32 единицы 5-вагонных поездов. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них расположены 23 станции. Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР – после Московского, Питерского и Киевского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилисский метрополитен, сакребуло тбилиси