https://sputnik-georgia.ru/20231215/v-tbilisi-zazhglas-glavnaya-elka---kak-dolgo-prodlyatsya-novogodnie-prazdniki-284986361.html

В Тбилиси зажглась главная елка – как долго продлятся новогодние праздники

В Тбилиси зажглась главная елка – как долго продлятся новогодние праздники

На весь период до 23:00 10 января в центре Тбилиси будет ограничено передвижение автомобилей 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Тбилиси прошла традиционная церемония зажигания огней на главной новогодней елки, ознаменовавшая начало новогодних празднований в столице. Главная елка расположена у парламента, там же установлены новогодние декорации. Кроме того, елки также зажглись в различных районах города. Уже 16 декабря на площади Орбелиани и в парке Деда Эна откроются новогодние деревни. Здесь можно будет увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах. Во сколько обойдется Тбилиси новогодняя елка? >>В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки. Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей. Мероприятия продлятся до 7 января включительно. Неприятное для водителей На весь период до 23:00 10 января в центре Тбилиси будет ограничено передвижение автомобилей. Ограничения коснутся территории, прилегающей к Сухому мосту, улицы Италии и площади Орбелиани. В частности, с улицы Атонели до поворота Вахтанга Орбелиани №13. В течение одного месяца автомобили, которые будут ехать с площади Саарбрюккена в направлении Сухого моста, смогут продолжить движение в направлении правой набережной Куры. А автомобили, следовавшие с набережной Гамсахурдиа к улице Вирсаладзе, будут передвигаться до улицы Атонели, а затем повернут направо и продолжат движение в направлении улицы Чантурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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