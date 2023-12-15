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Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают 3,1 тысячи грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают 3,1 тысячи грузовиков

Дорога была закрыта 12-13 декабря, из-за чего образовалась пробка 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Порядка 3,1 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая была закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В Грузии движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", 12 декабря было закрыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин. Движение данного автотранспорта было запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. После проведения очистительных работ дорогу для данного вида транспорта открыли днем 13 декабря.Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 3 078 грузовых машин.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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