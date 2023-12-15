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Закон об ограничении проезда большегрузов в Тбилиси принят

Закон об ограничении проезда большегрузов в Тбилиси принят

Штраф за нарушение составит 1 тысячу лари вместо 100 лари 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс административных нарушений, с 1 января 2024 года предполагающие увеличение штрафа за нарушения правил проезда в Тбилиси грузовых автомобилей весом от 3,5 тонны в 10 раз.Движение крупногабаритного транспорта в черте Тбилиси на дорогах общего пользования будет запрещено с 08:00-11:00 и с 17:00-20:00.Согласно поправкам, нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, автомобилями массой от 3,5 тонны будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари вместо 100 лари.Мэр Тбилиси назвал главную причину пробок в городе>>Повторное нарушение этой нормы приведет к штрафу в размере 3 тысяч лари.Кроме того, в 10 раз вырастут штрафы и для нарушающих время и/или место проезда и доставки для дистрибьюторских автомобилей в Тбилиси. Штраф за это нарушение также составит 1 тысячу лари. А вот повторное нарушение приведет к штрафу в размере 3 тысяч лари.При этом штрафовать не будут грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. Ограничение для передвижение транспортных средств категории M3, N2 и N3 не будет действовать в субботу и воскресенье, праздничные дни, предусмотренные Трудовым кодексом, а также в август.Штрафы не коснутся также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 декабря – 2,6859 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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