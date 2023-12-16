https://sputnik-georgia.ru/20231216/komissiya-po-kommunikatsiyam-raskritikovala-vnedrenie-5g-provayderom-silknet-v-gruzii-284989423.html

Комиссия по коммуникациям раскритиковала внедрение 5G провайдером Silknet в Грузии

Комиссия по коммуникациям раскритиковала внедрение 5G провайдером Silknet в Грузии

Компания отказалась от участия в аукционе на полноценное внедрение системы в августе 2023 года, заявила комиссия 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T10:32+0400

2023-12-16T10:32+0400

2023-12-16T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Оператор мобильной связи Silknet не может внедрить эффективные и качественные интернет-услуги 5G, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. По данным комиссии, услуга, предлагаемая абонентам компанией, охватывает лишь несколько районов Тбилиси, была запущена с использованием частотного спектра в рамках лицензий, предоставленных Silknet много лет назад. При этом компания отказалась от участия в аукционе на полноценное внедрение системы в августе 2023 года. "Только Selfie Mobile приняла участие в аукционе и обязалась внедрить технологию пятого поколения на всей территории страны в соответствии с условиями аукциона", – говорится в заявлении. Интернет 5G появится на горнолыжных курортах Грузии в декабре >>Комиссия подчеркивает, что с 5G, предлагаемым Silknet, пользователи не получат качественный и эффективный интернет нового поколения, поскольку для реализации необходимо использовать ресурс спектра с соответствующим количеством и характеристиками, чего нет у компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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