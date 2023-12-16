https://sputnik-georgia.ru/20231216/novogodnyaya-derevnya-prazdnichno-otkroetsya-na-ploschadi-orbeliani-v-tbilisi-284991773.html

Новогодняя деревня празднично откроется на площади Орбелиани в Тбилиси

Новогодняя деревня празднично откроется на площади Орбелиани в Тбилиси

Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия до 7 января 16.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогоднюю деревню торжественно откроют на площади Орбелиани в центре Тбилиси. До 7 января на площади Орбелиани, в парке Деда Эна и на прилегающих улицах будет функционировать Новогодняя деревня. В этот период запланирован ряд развлекательных и культурных мероприятий. Новогодние мероприятия в Тбилиси – программа мэрии по дням>>Новогодняя деревня будет принимать гостей с 12:00. Там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же гости смогут увидеть фотозоны, каток, посетить мастер-классы, театральные постановки. Вторая половина дня в Новогодней деревне будет посвящена музыкальным вечерам различных коллективов и исполнителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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