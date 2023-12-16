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Новогодняя деревня празднично откроется на площади Орбелиани в Тбилиси
Новогодняя деревня празднично откроется на площади Орбелиани в Тбилиси
Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия до 7 января 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T13:50+0400
2023-12-16T13:50+0400
2023-12-16T13:50+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогоднюю деревню торжественно откроют на площади Орбелиани в центре Тбилиси. До 7 января на площади Орбелиани, в парке Деда Эна и на прилегающих улицах будет функционировать Новогодняя деревня. В этот период запланирован ряд развлекательных и культурных мероприятий. Новогодние мероприятия в Тбилиси – программа мэрии по дням>>Новогодняя деревня будет принимать гостей с 12:00. Там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же гости смогут увидеть фотозоны, каток, посетить мастер-классы, театральные постановки. Вторая половина дня в Новогодней деревне будет посвящена музыкальным вечерам различных коллективов и исполнителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Новогодняя деревня празднично откроется на площади Орбелиани в Тбилиси
Гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия до 7 января
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогоднюю деревню торжественно откроют на площади Орбелиани в центре Тбилиси.
До 7 января на площади Орбелиани, в парке Деда Эна и на прилегающих улицах будет функционировать Новогодняя деревня. В этот период запланирован ряд развлекательных и культурных мероприятий.
Новогодняя деревня будет принимать гостей с 12:00. Там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же гости смогут увидеть фотозоны, каток, посетить мастер-классы, театральные постановки.
Вторая половина дня в Новогодней деревне будет посвящена музыкальным вечерам различных коллективов и исполнителей.