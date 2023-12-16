https://sputnik-georgia.ru/20231216/opredeleny-usloviya-deportatsii-grazhdan-gruzii-iz-ssha-284993129.html

Определены условия депортации граждан Грузии из США

Определены условия депортации граждан Грузии из США

Правоохранительные органы Грузии и США смогут более эффективно сотрудничать 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузия и США окончательно согласовали договор об экстрадиции между странами, говорится в сообщении Минюста Грузии. Договор об экстрадиции будет способствовать быстрому и гибкому сотрудничеству между правоохранительными органами двух стран и повысит эффективность борьбы с преступностью.Страны вели переговоры об окончательном тексте соглашения с января 2023 года. Окончательный вариант текста был подписан сторонами 16 декабря в Вашингтоне. Документ подписали министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и заместитель генерального прокурора США Брюс Шварц.С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной>>Соглашение будет действительно после официального подписания и ратифицирования в соответствии с законодательством стран. Депортация – принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство. Депортация осуществляется исключительно по основаниям, предусмотренным в соответствующих законодательных актах страны, и ее основаниями могут стать незаконный въезд иностранцев, нарушение правил пребывания в стране, а также утрата или прекращение законных оснований для дальнейшего нахождения иностранца в государстве въезда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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