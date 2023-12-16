https://sputnik-georgia.ru/20231216/s-ubezhischem-budet-slozhnee-germaniya-zavershaet-protsess-priznaniya-gruzii-bezopasnoy-stranoy-284992922.html

С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной

С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной

За девять месяцев из Германии было выдворено 1 486 граждан Грузии 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузия и Молдова признаны безопасными странами Верхней палатой законодательного собрания Германии, сообщает Первый канал в немецких СМИ. Ранее в МИД Грузии пояснили, что страна считается безопасной, если ее гражданам не угрожает опасность преследования из-за принадлежности к какой-либо расе, религии, национальности, социальной группе или политических взглядов. Соответственно, без реальной причины убежище гражданам Грузии больше не будут предоставлять, а срок рассмотрения заявок на убежище сократится. Германия также внесла в список безопасных стран Молдову. Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за 9 месяцев>>На сегодняшний день между Грузией и Германией действует соглашение о реадмиссии нелегальных граждан. В период с 1 января по 30 cентября 2023 года из Германии было выдворено 1 486 граждан Грузии. Ранее Грузию уже признали безопасной страной Ирландия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия. По данным МВД Германии, в 2022 году и в первой половине 2023 года на 99,9% ходатайств о предоставлении убежища граждан Грузии и Молдовы были даны отрицательные ответы. В прошлом году 8 865 граждан Грузии и 5 218 граждан Молдовы подали заявления на предоставление убежища в Германии. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Кроме того, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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